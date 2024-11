video suggerito

Controlli ai baretti di Chiaia: 10 locali chiusi, sequestrati 100 chili di cibo e multe per 80mila euro Controlli a tappeto dei carabinieri nel weekend a Chiaia: ispezionate 39 attività commerciali, 10 di queste sono state chiuse; identificati 622 giovanissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Controlli a tappeto nel fine settimana nella zona dei "baretti" di Chiaia: i carabinieri, con decine di pattuglie, per tutto il weekend appena trascorso hanno passato al setaccio quella che è una delle principali aree della movida di Napoli, con ispezioni alle attività commerciali e verifiche sui frequentatori. Nel bilancio complessivo ci sono 622 avventori identificati, tutti giovanissimi, dieci locali chiusi, un quintale di prodotti alimentari finiti sotto sequestro e sanzioni per 80mila euro.

Le operazioni, che hanno visto in campo i carabinieri della Compagnia Centro, sono state svolte con la collaborazione dei militari del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), del Nucleo Radiomobile e di personale dell'Asl Napoli 1.

Ai baretti chiusi 10 locali su 39

Complessivamente sono state controllate 39 attività commerciali, con focus sulla vendita di alcolici ai minori. Per dieci di queste è scattata la sospensione per violazioni in materia sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro e, in un caso, anche per impiego di lavoratore in nero.

Sotto chiave sono finiti 100 chili di alimenti, che sono risultati essere privi delle informazioni di tracciabilità e, quindi, potenzialmente dannosi per i clienti. Le sanzioni comminate ammontano in totale a 80mila euro. Gran parte delle violazioni riscontrate riguardano le norme igienico sanitarie e l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Il coltello sequestrato dai carabinieri ai baretti di Chiaia

Ai baretti col coltello di Mussolini in tasca

Tra i clienti controllati c'è anche un 19enne, denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con un fascio littorio sul manico e, sulla lama, la scritta "Dux" e il profilo di Mussolini; si tratta di un gadget venduto anche su Internet, il ragazzo si è giustificato dicendo di averlo preso "per farsi due risate".

Un 20enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: in sella a uno scooter in via del Vasto a Chiaia pur senza aver mai preso la patente, ha tentato di scappare all'alt urtando anche uno dei carabinieri; ha perso il controllo subito dopo ed è finito contro le automobili parcheggiate. In tasca aveva una stecchetta di hashish. Due 17enni sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio: avevano negli slip delle dosi di marijuana, destinate alla vendita. Denunciata anche una ragazza, trovata alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Nel corso dei controlli sono stati infine denunciati otto parcheggiatori abusivi, già sottoposti al Daspo urbano e sorpresi dai carabinieri nella zona di San Pasquale. Sono stati sequestrati 31 scooter e sono state elevate 121 contravvenzioni, di queste 46 a giovanissimi che erano in sella senza casco; 15 persone sono state denunciate perché alla guida di uno scooter senza avere mai conseguito la patente.