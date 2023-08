Controlli a tappeto in provincia di Caserta, il ministro Piantedosi: “Importante per il territorio” Il ministro dell’Interno ha plaudito all’imponente operazione delle forze dell’ordine in corso in queste ora tra Castel Volturno, Mondragone e il Litorale Domitio, che vede schierate 230 unità.

A cura di Valerio Papadia

È in corso in queste ora, tra Castel Volturno, Mondragone e tutto il Litorale Domitio, nella provincia di Caserta, una imponente operazione delle forze dell'ordine a tutela della legalità e a contrasto della criminalità, che vede schierate 230 unità. Una operazione decisa lo scorso 7 agosto nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in quella data a Castel Volturno, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che proprio oggi, in una nota, plaude al lavoro delle forze dell'ordine.

"È una importante operazione per riaffermare e consolidare la presenza dello Stato in un territorio molto difficile, segnato da troppi anni da fenomeni di illegalità e degrado" ha dichiarato il titolare del Viminale.

"È nostro dovere prestare ascolto alle comunità locali, alle esigenze che manifestano e fornire risposte sollecite a situazioni complesse che destano preoccupazione e allarme sociale. Gli importanti esiti dell’operazione condotta oggi sono la riprova di tutto ciò e testimoniano al contempo l’efficacia dell’azione svolta ogni giorno da magistratura e forze di polizia per affermare, anche nei territori dove è più forte la presenza criminale, i valori della legalità e garantire sempre migliori condizioni di sicurezza ai nostri cittadini" ha concluso il ministro dell'Interno.

I numeri dell'operazione interforze nella provincia di Caserta

Contestualmente, sono stati diffusi anche alcuni numeri relativi alle operazioni svolte finora dalle forze dell'ordine: