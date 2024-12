video suggerito

Continuano i furti di alberi di Natale a Napoli: ragazzini ne rubano tre in un'enoteca in piazza dei Martiri Due degli alberelli sono stati ritrovati dai carabinieri. I giovanissimi avrebbero, inoltre, rubato anche delle statuine di elfo, sparite insieme all'altro albero.

A cura di Valerio Papadia

Il 17 gennaio si avvicina e così anche i tradizionali "fucarazzi", i falò che a Napoli, nella sera in cui si festeggia Sant'Antonio Abate, si accendono in alcuni quartieri. E così in città continuano, purtroppo, anche i furti di alberi di Natale, spesso ad opera di giovanissimi, che cercano di accaparrarsi quanta più legna possibile proprio per alimentare i falò. L'ultimo furto, in ordine di tempo, nella serata di ieri, mercoledì 25 dicembre, in piazza dei Martiri, in centro città, ai danni di un'enoteca: ragazzini, infatti, hanno rubato tre alberi di Natale di piccole dimensioni e alcune statuine raffiguranti degli elfi, per poi darsi alla fuga.

Allertati dal 112, sul posto, intorno alle 23.30, sono intervenuti i carabinieri: i militari dell'Arma hanno così rinvenuto due dei tre alberelli rubati, che sono stati restituiti al legittimo proprietario; del terzo abete e delle statuine di elfo, invece, nessuna traccia.

Si tratta, come detto, solo dell'ultimo di tanti episodi di furto di abeti natalizi verificatosi in città nel corso delle festività. Addirittura, qualche giorno fa, ignoti hanno rubato l'albero di Natale installato all'interno del Real Orto Botanico di Napoli; chi ha commesso il furto, inoltre, ha segato anche un altro albero. E ancora, alcuni ragazzini hanno asportato l'abete natalizio in un negozio in via Toledo, trascinandolo poi per la lunga via del centro di Napoli.