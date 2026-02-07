Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica nei locali a Chiaia: denunciati tre imprenditori

Una vasta operazione dei carabinieri e della Polizia Municipale è andata in scena a Chiaia, nel centro di Napoli, con particolare attenzione alla zona dei cosiddetti baretti, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi, specialmente durante il fine settimana. I militari della compagnia di Napoli Centro, unitamente come detto ai poliziotti municipali, e al personale Enel, hanno controllato in primo luogo i locali notturni del quartiere. Serata rovinata per chi si stava godendo qualche ora di relax in tre attività della zona: in un locale in via dei Mille, i carabinieri hanno riscontrato la manomissione del contatore, mentre in un bar in via Gradini Amedeo, oltre al contatore manomesso, i militari hanno scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica; infine, contatore manomesso scoperto anche in un locale in corso Vittorio Emanuele. I tre titolari delle attività sono stati denunciati.

Durante le operazioni, i carabinieri e gli agenti della Municipale hanno controllato anche numerosi Bed & Breakfast che sorgono nella zona dei baretti: anche in questo caso sono state riscontrate irregolarità. In tre B&B è stata riscontrata la presenza di 6 ospiti – due per struttura – per i quali i titolari delle attività non avevano comunicato la presenza alle autorità competenti, provocando così non soltanto danni all'erario, ma soprattutto possibili rischi per la pubblica incolumità. Anche i titolari delle tre strutture ricettive sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.