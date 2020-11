Il territorio della provincia nord e occidentale di Napoli si conferma una della zone più colpite dalla seconda ondata di coronavirus. Diversi i comuni sopra i mille casi attivi, con Giugliano in Campania che è addirittura la seconda città per numero di contagi dopo la città di Napoli in regione. Ma analizzando il rapporto dell'ASL Napoli 2 Nord emergono anche altri dati, come il numero di positivi per abitanti, particolarmente preoccupante nei comuni a ridosso della provincia di Caserta, anch'essa particolarmente colpita dalla pandemia di Coronavirus.

Covid, a Crispano un positivo ogni 30 abitanti

Il comune con il rapporto più alto tra positivi e abitanti è Crispano, dove si registra un positivo ogni 30,65 abitanti. A seguire c'è Frattaminore (33,04) e Frattamaggiore (34,37), di poco avanti a Caivano (34,84), Cardito (35,66) e Casandrino (37,33). A seguire ci sono Melito di Napoli (37,77), Arzano (38,63) e Grumo Nevano (38,81). Tutte con incidenze altissime. Ma tutti i comuni continentali fanno registrare numeri alti, sebbene in alcuni casi (come Giugliano), l'incidenza cala nonostante i quasi 3mila casi positivi perché la cittadina ha oltre centomila abitanti. L'incidenza è più bassa, invece, in tutti i comuni delle isole di Ischia e Procida: il miglior rapporto è quello di Serrara Fontana, con un positivo ogni 222,14 casi. Ma tutti gli altri comuni (Casamicciola Terme, Barano, Ischia, Forio, Procida) hanno un rapporto in tripla cifra. Unica eccezione Lacco Ameno che fa registrare una media di un positivo ogni 97,33 abitanti.

I casi Covid nell'ASL Napoli 2 Nord Comune per Comune

Diverso, ovviamente, il discorso relativo al maggior numero di casi positivi: Giugliano in Campania è, dopo Napoli, il comune più colpito di tutta la Campania con 2.797 casi attualmente positivi. Ma in generale, tutta la zona è ad alto indice di contagio, con quasi dieci comuni sopra i mille casi: Pozzuoli (1.774), Casoria (1.545), Afragola (1.442), Acerra (1.333), Marano (1.418), Casalnuovo (1.087) e Caivano (1.075). Massima attenzione per Melito di Napoli, dove oltre all'incidenza alta nel numero di abitanti per casi positivi, si è raggiunta quasi quota mille (998 casi attivi).