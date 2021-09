Consumano al bar in Galleria Umberto, poi scappano senza pagare il conto: ripresi dalle telecamere Il video è stato reso noto dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato sui social network. Le immagini mostrano una comitiva di ragazzi seduti ai tavolini di un bar all’interno della Galleria Umberto I di Napoli che, uno ad uno, scappano via senza pagare il conto.

A cura di Valerio Papadia

Uno alla volta, con estrema disinvoltura, si alzano dalle proprie sedie e vanno via, senza pagare il conto del bar in cui hanno appena consumato. Non sanno, però, che le telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale hanno ripreso tutta la scena. Accade nel cuore di Napoli, in un bar sito all'interno della Galleria Umberto I.

Le immagini delle telecamere che mostrano la comitiva di giovani andare via senza saldare il conto sono state rilanciate sui sociale dal consigliere di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che sulla vicenda ha detto: "I controlli sempre più carenti e saltuari, uniti alla profonda inciviltà di alcuni nostri concittadini, in particolare i più giovani, fanno sì che la Galleria sia sempre più terra di nessuno. Uno stato di abbandono inaccettabile che deve essere superato con controlli assidui e stringenti da parte delle forze dell’ordine. Non possiamo lasciare cittadini e commercianti alla mercè di orde di balordi che, ancora oggi, si siedono ai tavoli di un bar e fuggono via senza pagare oppure, la notte, utilizzano questo luogo per partite di calcio, concerti improvvisati e, ahimè, come orinatoio. Voglio lanciare un appello ai genitori di questi ragazzi: se li riconoscete, puniteli e andate a pagare il conto! Resto convinto che l’unica soluzione plausibile sia quella della chiusura con i cancelli la notte e una presenza maggiore delle forze dell'ordine".

Borrelli riporta anche le parole del proprietario del bar: "È accaduto già in passato qualche episodio simile ma la situazione è sempre più difficile. Sicurezza inesistente, la mattina c’è una puzza di pipì insopportabile, per non parlare delle risse e dei litigi. Lavorare qui diventa sempre più difficile, ci sentiamo abbandonati. Ogni tanto si vedono due vigili che, però, poco possono fare di fronte a questa situazione. Mi auguro che le cose cambino presto perché davvero non ce la facciamo più".