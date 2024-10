Congresso regionale della Società italiana di Psichiatria a Napoli 29 e 30 ottobre

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Lo stato dell'arte sulla salute mentale in Campania, un confronto tutto dedicato all'evoluzione della psichiatria e alla gestione integrata dei disturbi mentali. È il Congresso Regionale della Società Italiana di Psichiatria (SIP), presieduta da Andrea Fiorillo e Pasquale Saviano, in programma a Napoli il 29 e 30 ottobre (sala convegni Renaissance Hotel Mediterraneo a Via Ponte di Tappia), con l'obiettivo di riunire esperti, operatori sanitari e psichiatri provenienti da tutta la Campania

Argomenti cardine: l’evoluzione della psichiatria come disciplina scientifica e pratica clinica, il confronto sui percorsi di cura, l’importanza di un approccio multidisciplinare al paziente con disturbi mentali, la personalizzazione dei trattamenti, l’integrazione dei servizi sanitari e sociali, e il ruolo cruciale delle politiche sanitarie alla promozione della salute mentale. Di particolare rilevanza il tema della salute mentale nei giovani, visto che dopo la pandemia aumentate in maniera esponenziale le richieste di aiuto dei giovanissimi per problematiche relative alla depressione, all’isolamento sociale, ai disturbi dell’alimentazione, al rischio di suicidio.

Il programma del convegno

Martedì 29 ottobre

14.00 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 – 15.00 SESSIONE NON ECM*

Moderatore: A. Fiorillo

Aspetti neurologici delle terapie dei disturbi mentali – A. Tessitore

15.00 – 15.15 Saluti inaugurali – A. Fiorillo, P. Saviano, Autorità

SESSIONE ECM

Sessione I

Moderatori: A. Fiorillo, P. Saviano

15.15 – 16.00 Lettura magistrale: La responsabilità personale dello psichiatra tra diritti e doveri

Relatore: R. Catanesi

16.00 – 17.00 Tavola rotonda: Le competenze di psichiatria forense: miti, falsi miti e realtà

Moderatore: P. Saviano

Relatori: C. De Rosa, G. Nolfe, E. Tresca

17.00 – 17.15 Coffee Break

Sessione II

Moderatori: A. Fiorillo, G. Sampogna

17.15 – 17.45 Il percorso dei pazienti con schizofrenia: aggancio e trattamento precoce – G. Piegari

17.45 – 18.15 Il trattamento della schizofrenia nei giovani: focus su brexpiprazolo – V. Martiadis

18.15 – 18.45 La continuità del trattamento dei pazienti con schizofrenia: focus su risperidone ISM – U. Volpe

18.45 – 19.00 Discussione

19.00 – 19.30 SESSIONE SIP GIOVANI

Moderatore: G. Sampogna

I giovani psichiatri in Campania tra eredità culturale, bisogni formativi e prospettive future – L. Giuliani

Mercoledì 30 ottobre

09.00 – 09.15 Apertura dei lavori

Sessione III

Moderatori: A. Fiorillo, P. Saviano

09.15 – 10.00 Lettura magistrale: Antropologia, psicopatologia, cura

Relatore: G. Stanghellini

10.00 – 11.00 Tavola rotonda: Salute fisica e salute mentale

Moderatore: P. Bucci

Relatori: G. Auriemma, M. Luciano, W. Milano, G. Nardini

11.00 – 11.30 Coffee Break

11.30 – 13.00 Inquadramento clinico e terapeutico dei disturbi ansiosi, depressivi e del sonno

Moderatori: A. Fiorillo, F. Perris

11.30 – 12.00 La depressione tra sintomi psichiatrici e fisici – R. Brugnoli

12.00 – 12.30 Efficacia, tollerabilità e dosaggi dei farmaci antidepressivi – G. Sani

12.30 – 13.00 Resistenza e depressione: strategie farmacologiche – G. Martinotti

Sessione IV

13.00 – 14.00 Tavola rotonda: Le transizioni in psichiatria: bambini, adolescenti, adulti, anziani

Moderatori: G. Corrivetti, A. Fiorillo

Relatori: C. Bravaccio, A. Cucciniello, A.M. Monteleone, G. Sampogna

14.00 – 14.15 Conclusioni dei lavori – A. Fiorillo, P. Saviano