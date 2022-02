Le condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice dalle parole di Nonna Margherita Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della popolare infuencer che con la nonna Margherita spopola sui social. La donna ricoverata a Londra dall’11 febbraio.

A cura di Redazione Napoli

Mariagrazia e la nonna

La storia di Mariagrazia Imperatrice e di nonna Margherita è ormai diventata un bollettino costante di aggiornamenti e auguri di pronta guarigione che di ora in ora a suon di post su Facebook vede la partecipazione di centinaia di utenti social, followers della simpatica nonnina napoletana e della nipote, partenopea residente a Londra e ricoverata da qualche giorno prima in Cardiologia e da ieri in terapia intensiva al St Thomas' Hospital londinese.

Breve riepilogo della vicenda: nonna e nipote hanno una nutrita base di seguaci sui social network: nulla di inedito nel variegato mondo dei creators social, dove anche le dinamiche familiari e affettive diventano "pane quotidiano" per gli utenti. Da qualche giorno il quadro familiare è drammaticamente mutato. L'11 febbraio Mariagrazia pubblica un aggiornamento social dai toni drammatici. C'è una foto con una flebo da un ospedale e la spiegazione della situazione:

…Negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto, ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento invece… per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo.

Il bollettino medico di Nonna Margherita sui social

Da quel giorno le uniche notizie sulle condizioni di salute della ragazza sono affidate alla "nonna social" e alla madre, Cinzia. Ieri la nonna ha reso noto che la giovane si sarebbe aggravata – non è chiaro cosa abbia – passando da reparto a terapia intensiva. Migliaia i commenti sui social, la disperazione è tutta esternata a mezzo Facebook, dalla mamma alla nonna ai tanti seguaci della coppia. Altre novità sono datate sabato 19 febbraio. Nonna Margherita comunica che non ci sono evoluzioni in positivo per quel che riguarda la salute della nipote: «Purtroppo non ci sono aggiornamenti, la situazione è stazionaria».