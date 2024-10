Concorso Regione Campania per 146 esperti PNRR, bando online: requisiti e come inviare la domanda

video suggerito

Sono online i bandi per partecipare agli avvisi pubblici della Regione Campania che, tramite i fondi messi a disposizione dal PNRR, cerca 146 persone tra tecnici ed esperti, con contratto di collaborazione a Partita Iva della durata di 12 mesi, ma con facoltà di rinnovo fino al 2026. Tanti i profili ricercati, come architetti, ingegneri, geometri, archivisti e geologi, per un totale, come detto, di 146 posti. Per inoltrare la domanda, che è possibile compilare sul sito della Pubblica Amministrazione, c'è tempo fino al 21 ottobre 2024; la selezione si svolgerà per colloquio.

I profili professionali ricercati e i posti disponibili

Gli avvisi pubblici banditi dalla Regione Campania, come detto, mettono a disposizione 146 posti con contratto di collaborazione a Partita Iva. Sono quindici, in tutto, i diversi profili ricercati:

10 architetti

75 esperti tecnico-amministrativi

9 ingegneri civili

1 ingegnere idraulico

1 ingegnere civile geotecnico

1 ingegnere civile strutturista

15 ingegneri informatici

5 ingegneri ambientali

1 esperto in lingua inglese e francese

2 ingegneri energetici

4 esperti archivista-bibliotecario

5 ingegneri chimici

5 geometri

8 geologi

4 biologi

I requisiti richiesti per candidarsi

Per partecipare alla selezione sono richiesti alcuni requisiti specifici, come la laurea negli ambiti di competenza (ad esempio, la laurea in Architettura per gli architetti, quella in Biologia per i biologi, ecc.) e l'iscrizione ai rispettivi ordini professionali, laddove esistano. Ci sono, poi, anche requisiti generici:

comprovata esperienza professionale maturata in uno o più dei settori oggetto di intervento del Piano Territoriale regionale e per la realizzazione dei singoli progetti ed investimenti finanziati dal PNRR nella Regione Campania e, in particolare:

– svolgimento di attività di assistenza tecnica e/o di Supporto al RUP a beneficio di pubbliche amministrazioni e/o società pubbliche partecipate nella realizzazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti cofinanziati dai fondi strutturali ella UE e dello Stato.

Negli avvisi pubblici viene poi specificato che, nell'ambito della selezione, verranno valutati anche i seguenti titoli preferenziali:

titoli di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’iscrizione all’albo attinenti al profilo professionale e ai settori oggetto della selezione;

partecipazione a progetti a livello nazionale o internazionale attinenti al profilo e settori oggetto della selezione;

conoscenza approfondita dei software di uso comune nell’ambito del profilo professionale e dei settori oggetto della selezione.

Come inoltrare la domanda

Come detto, la domanda per partecipare agli avvisi pubblici della Regione Campania connessi all'attuazione del PNRR può essere inoltrata sul sito della Pubblica Amministrazione. Basterà scegliere il profilo per il quale si ha intenzione di candidarsi, accedere con uno dei sistemi di identificazione digitale (come ad esempio lo SPID) e inoltrare la propria candidatura; il termine ultimo è quello del 21 ottobre 2024.

Come si svolge la selezione

Una volta inoltrata la propria candidatura, il portale della Pubblica Amministrazione, per ogni profilo richiesto dalla Regione Campania, genera un elenco digitale contenente i candidati in possesso dei requisiti previsti. In base agli elenchi, poi, la Regione Campania invita a colloquio un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero dei posti disponibili e in numero tale da assicurare la parità di genere. Con provvedimento motivato, poi, l'amministrazione regionale individua i soggetti ai quali conferire l'incarico di collaborazione entro il 31 gennaio 2025.