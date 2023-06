Concorso Regione Campania 2023, De Luca: “Stiamo ragionando sul nuovo bando per le assunzioni” La Regione Campania studia un nuovo concorsone per assumere migliaia di giovani. De Luca: “Stiamo aspettando i fabbisogni da parte degli enti locali”

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania ci potrebbe essere presto un nuovo concorsone della Regione per assumere migliaia di giovani. Lo ha confermato il governatore Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta web del venerdì: "Stiamo continuando a ragionare sull'ipotesi di un nuovo concorso della Regione Campania", ha detto il presidente della giunta regionale campana, precisando però che "questo dipende molto dai Comuni e dalla disponibilità dei Comuni".

L'ultimo concorsone regionale risale al 2019, l'anno prima della pandemia del Covid, ed ha portato a 5mila assunzioni. Ma De Luca aveva già annunciato un secondo concorso con altri 5mila posti a tempo indeterminato messi a bando. La procedura però negli ultimi anni ha registrato un rallentamento. "Il concorso che abbiamo fatto 3-4 anni fa – ha spiegato De Luca – prevedeva la copertura delle piante organiche dei Comuni, quindi sono i Comuni che ci devono segnalare che hanno centinaia di vuoti nelle loro piante organiche. Sulla base di questa domanda noi possiamo organizzare un nuovo concorsone della Regione Campania".

Il concorsone approvato con la delibera del 2022

L'atto di indirizzo per il nuovo concorsone regionale è stato approvato con la delibera di giunta regionale 560 del 3 novembre 2022, dal titolo "Concorso unico in ambito territoriale regionale – Ricognizione fabbisogno di personale". Nella delibera viene specificato che la Regione Campania persegue "l’obiettivo strategico del contrasto alla disoccupazione, soprattutto giovanile, anche investendo sul capitale umano disponibile attraverso il sostegno all’istruzione e alla formazione".

Con la delibera la giunta De Luca ha dato mandato agli uffici tecnici "di avviare le procedure amministrative necessarie per l’acquisizione dei fabbisogni di personale da parte degli Enti locali, anche per il tramite delle relative associazioni, nonché degli altri enti che operano sul territorio regionale, coordinando le attività anche all’esito delle opportune interlocuzioni con le Amministrazioni centrali competenti per materia nelle forme consentite". Al momento, però, si attende ancora la risposta degli enti locali sul fabbisogno di personale.