Concorso Rai a Napoli, cinque posti per specializzati della produzione: come candidarsi Rai cerca specializzati della produzione in tutta Italia: cinque i posti liberi a Napoli. Le domande vanno inoltrate entro il 17 settembre 2024: ecco come candidarsi alle prove da sostenere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La Rai cerca specializzati della produzione in molte delle sue sedi disseminate in tutta Italia: anche a Napoli, dove i posti disponibili sono cinque. Per questo, la Rai ha indotto un concorso per titoli ed esami che, dopo la preselezione in base alla valorizzazione dei titoli, si comporrà in due fasi: la prima che consta di un test scritto e la seconda che invece consiste in un colloquio e una prova pratica; chiunque fosse interessato, può inoltrare la propria candidatura sul sito www.lavoraconnoi.rai.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 settembre 2024. Al momento della domanda, va specificata la sede presso la quale si intende partecipare.

In fase di comunicazione del concorso, la Rai ha specificato anche in cosa consiste la posizione di specializzato della produzione. Al riguardi, si legge:

Effettua, in relazione al livello di competenza, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici per la generazione e diffusione dell’illuminazione nonché degli impianti ed apparecchiature, comprese quelle portatili, di ripresa e diffusione audio e video. Installa opere fisse e/o mobili durante le prove e le riprese. Nell’espletamento dei propri compiti opera su tutti gli impianti e le apparecchiature in possesso dell’Azienda; conduce gli automezzi aziendali adibiti alla produzione. Svolge anche tutte le attività strumentali all’esercizio della propria mansione

I requisiti per partecipare

Chi volesse candidarsi per partecipare al concorso come specializzato della produzione presso la sede Rai di Napoli deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

diploma di scuola secondaria di primo grado;

patente di guida automobilistica cat. “C” o “C1”

Come inoltrare la domanda

Una volta verificato di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, bisogna inoltrare la candidatura vera e propria per partecipare alle selezioni, rigorosamente online. Ecco come:

registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare la Login con le proprie credenziali;

aderire all’iniziativa cliccando su “SELEZIONE SPECIALIZZATI DELLA PRODUZIONE 2024”;

compilare tutti i campi indicati nel form on line; la valorizzazione dei titoli preferenziali, che è effettuata dal sistema in maniera automatizzata, avrà luogo solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni inserite dal candidato e dalla candidata nella prima pagina del form on line – vedi punto 4; le informazioni fornite dal candidato e dalla candidata in sede di compilazione del form on line non potranno pertanto essere modificate e/o integrate successivamente alla scadenza del termine di adesione all’iniziativa di selezione sottoindicata;

confermare l’adesione all’iniziativa;

verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico dalla casella di posta elettronica specializzatidellaproduzione2024@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

Alla domanda di partecipazione vanno poi allegati, sempre telematicamente, i seguenti documenti:

un curriculum vitae in formato europeo aggiornato con fotografia (in formato .pdf);

certificato o copia di diploma di scuola secondaria di primo grado;

copia di patente automobilistica in corso di validità cat. “C” o “C1” (in formato .pdf);

solo se dichiarato nella domanda di ammissione: certificato o copia di diploma di scuola secondaria di secondo grado – di cui al punto 4 (in formato .pdf);

solo se dichiarato nella domanda di ammissione: copia di attestato / diploma / qualifica triennale o quadriennale – di cui al punto 4 (in formato .pdf);

per i cittadini e le cittadine di un Paese non aderente all’Unione Europea: copia del titolo di soggiorno in corso di validità che abiliti allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché documentazione atta a comprovare la disponibilità di una adeguata sistemazione alloggiativa (in formato .pdf);

per coloro che avessero conseguito il titolo di studio all’estero: è necessario allegare documentazione attestante il riconoscimento in Italia del valore del titolo straniero (in formato .pdf).