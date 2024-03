Concorso Eav per 20 assunzioni a tempo indeterminato, bando online: i requisiti e come fare domanda L’Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, ha indetto un bando per assumere 20 persone con la qualifica di capotreno. Le domande di partecipazione al concorso potranno essere inviate entro l’8 aprile 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle ultime settimane è molto attiva l'Eav – la società del trasporto pubblico partecipata della Regione Campania – alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle proprie file. Lo scorso 18 marzo, l'azienda ha bandito un nuovo concorso per assumere 20 persone da inquadrare come Capotreno. Le persone che verranno assunte saranno inquadrate secondo il CCNL Autoferrotranvieri, al parametro retributivo 140, ovvero con una retribuzione mensile lorda di 1.533,12 euro mensili lordi. Per partecipare è sufficiente essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore: è possibile inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro l'8 aprile 2024.

Quanti posti ci sono e quali sono i profili ricercati

Sono 20 i posti banditi dall'Eav: chi verrà assunto dall'azienda del trasporto pubblico verrà inserito nell'organico, come detto, con la qualifica di Capotreno. È possibile candidarsi per il Profilo A e per il Profilo B, a seconda delle certificazioni e dei requisiti specifici di cui il candidato è in possesso.

I requisiti e i titoli di studio per partecipare al concorso

Come detto, per partecipare al concorso indetto da Eav è sufficiente essere in possesso del diploma di scuola superiore. Inoltre, i candidati hanno bisogno di una serie di requisiti generali e minimi per poter essere considerati idonei a partecipare alle prove:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

in caso di cittadinanza diversa da quella italiana, adeguata conoscenza della lingua italiana di livello C2;

età non inferiore ai 18 anni;

non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego per persistente ed insufficiente rendimento e comunque non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego o licenziato a seguito di procedimento disciplinare;

non avere riportato condanne penali che comportino, quale pena accessoria, l’interdizione temporanea o permanente dai pubblici uffici o condanne definitive per reati non colposi, o condanne penali che, ove disposte nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il licenziamento; fermo quanto innanzi, EAV si riserva, inoltre, di valutare a proprio insindacabile giudizio l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del titolo, dell'attualità e della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;

non essere sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;

non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;

essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti tenuti all’assolvimento di tali obblighi);

essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego per le funzioni afferenti alla figura professionale ricercata;

non essere un lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza;

di possedere il seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado;

essere in possesso della patente di guida di categoria B

Come evidenziato poc'anzi, inoltre, esistono requisiti specifici a seconda che ci si candidi per il Profilo A o per il Profilo B.

Profilo A

Certificato di avvenuta formazione ADT (sia modulo teorico che modulo pratico/addestramento) rilasciato da centri di formazione riconosciuti da ANSFISA per l’attività di sicurezza relativi all’accompagnamento dei treni secondo quanto previsto dal SAMAC EAV “Sistema di gestione delle competenze IF EAV per l’acquisizione del requisito professionale figura ADT3 e/o ADT4”. Nel caso di eventuale provvedimento di riconoscimento o di equipollenza previsto dalla vigente normativa, possedere anche la conoscenza della lingua italiana di livello B2.

Profilo B

Abilitazione ADT in corso di validità rilasciata da un’Impresa Ferroviaria, avendo svolto la relativa attività di accompagnamento nel corso degli ultimi tre anni; O, in alternativa

Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza accompagnamento dei treni rilasciato, ai sensi del RE 773/2019, da un Centro di Formazione riconosciuto dall’ANSFISA ai sensi delle Linee guida 07/2010. Nel caso di eventuale provvedimento di riconoscimento o di equipollenza previsto dalla vigente normativa, possedere anche la conoscenza della lingua italiana di livello B2.

Come compilare la domanda e dove inviarla

Le domande potranno essere inviate entro l'8 aprile 2024, collegandosi al sito ufficiale dell'Eav, alla sezione "Lavora con noi". Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online, compilando l'apposito form: i candidati potranno partecipare a un solo Profilo, pena l'esclusione. I candidati dovranno dunque compilare tutti i campi indicati dal form e allegare tutta la documentazione necessaria e richiesta.

Quali materie studiare e quali prove sono previste

In caso di numero elevato di domande di partecipazione, l'Eav può riservarsi la possibilità di indire delle prove preselettive al concorso. In caso di prova preselettiva e di idoneità, i candidati saranno ammessi alla prova selettiva vera e propria, che consiste in un colloquio individuale con la commissione esaminatrice, volto a valutare le competenze trasversali del candidato per il ruolo e la sua motivazione. Contestualmente, in sede di colloquio, ai candidati verranno somministrati anche dei test per valutare la conoscenza della lingua inglese. Per superare la prova selettiva, il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 60/100.

Quali sono le mansioni e qual è la retribuzione

Nel CCNL Autoferrotranvieri, la mansione di Capotreno viene così descritta:

Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale

I 20 candidati ritenuti idonei e assunti saranno inquadrati, come detto in precedenza, secondo il parametro retributivo 140, che prevede una corresponsione mensile di 1.533,12 euro lordi.