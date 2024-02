Concorso Comune Napoli 2024 per assumere 50 maestri: ammessi anche i diplomati, laurea non necessaria Vinto il ricorso al Tar presentato dal sindacato Uil Fpl di Napoli e Campania. I candidati erano stati ammessi con riserva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Laurea non obbligatoria per partecipare al concorso del Comune di Napoli 2024 per assumere 50 maestri di sostegno a tempo indeterminato. Basta anche il diploma magistrale. Lo ha stabilito il Tar della Campania, IV sezione, che ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Uil Fpl di Napoli e Campania. I candidati diplomati erano stati ammessi, comunque, con riserva per sostenere le prove di esame. "Il bando di concorso – scrive la Uil Fpl – in contraddizione con quanto disposto dalla normativa vigente, imponeva oltre al titolo di sostegno (T.F.A., Tirocinio Formativo Attivo), il possesso, della Laurea Magistrale (LM) LM- 85-bis Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale, impedendo in tal modo la possibilità, per i ricorrenti, di concorrere, con il diploma di maturità".

Accolto il ricorso al Tar della Uil Fpl

Adesso, i diplomati potranno proseguire nella selezione e aspirare all'agognato contratto a tempo pieno e indeterminato nelle scuole comunali. "L'ordinanza numero 397/2024 della Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, del 21 febbraio 2024 – precisa la Uil Fpl – ha accolto il ricorso promosso dalla UIL FPL di Napoli e Campania, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, in merito alla partecipazione al Concorso indetto dal Comune di Napoli per numero 50 posti con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D), ammettendo con riserva i ricorrenti al prosieguo della prova concorsuale, previa acquisizione delle rispettive domande di partecipazione, da parte dell'Amministrazione, dove non acquisite al relativo Sistema Informatico".