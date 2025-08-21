napoli
Concorso all’Asl Napoli 3 Sud, 41 assunzioni a tempo indeterminato: i profili richiesti e come candidarsi

La Regione Campania ha indetto un concorso a chiamata: 41 assunzioni a tempo pieno e indeterminato all’Asl Napoli 3 Sud. Il concorso è riservato a persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette.
A cura di Valerio Papadia
La Regione Campania ha dato il via alla procedura di avviamento di un concorso, mediante chiamata e con graduatoria limitata, per 41 assunzioni a tempo pieno e determinato nelle strutture dell'Asl Napoli 3 Sud (l'Azienda sanitaria che si occupa dell'area meridionale della provincia di Napoli): il concorso è riservato esclusivamente alle persone con disabilità o che rientrino nelle cosiddette categorie protette.

Come e quando inviare la domanda

Il bando di concorso non è ancora aperto. Chi volesse candidarsi può consultare della Regione Campania, sotto la sezione "Amministrazione Trasparente", per ricevere ulteriori informazioni riguardo la selezione. Le domande per partecipare al concorso per i 41 posti di lavoro all'Asl Napoli 3 Sud vanno inoltrate online, sulla piattaforma "Cliclavoro Campania", a partire dalle ore 9 del 22 settembre 2025 e fino alle ore 17 del 26 settembre 2025.

Quali sono i profili ricercati

Come detto, il concorso avviato dalla Regione Campania mette a bando 41 posti di lavoro: gli assunti saranno inquadrati full time e a tempo indeterminato. Ecco, di seguito, le posizioni ricercate:

  • 10 unità di Operatore Tecnico – Magazziniere
  • 10 unità di Operatore Tecnico – Autista
  • 11 unità di Coadiutore Amministrativo
  • 10 unità di Operatore Tecnico – Informatico
Attualità
Lavoro
napoli
