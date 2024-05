video suggerito

Concorso Air Campania 2024, 111 assunzioni a tempo indeterminato per autisti e amministrativi: anche con licenzia media

Air Campania, la società regionale dei trasporti, ha bandito un concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato 111 unità di personale, tra autisti di bus, impiegati e funzionari amministrativi. Le figure professionali ricercate sono di vario tipo. Per partecipare al concorso, in alcuni casi, basta anche solo la licenza di scuola secondaria di primo grado (l'ex licenzia di scuola media inferiore), il diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore), laurea triennale e magistrale. C'è tempo fino al 21 maggio 2024 per presentare la domanda. Air Campania è una società partecipata della Regione Campania, che opera nelle province di Avellino, Napoli, Caserta, Benevento e Salerno. Il contratto di assunzione proposto è quello nazionale degli Autoferrotranvieri.

Il link per fare domanda per il concorso Air Campania 2024

I posti messi a bando nel concorso Air Campania 2024

A bando ci sono 111 posti con contratto a tempo pieno e indeterminato per diversi profili professionali per diplomati e laureati, così suddivisi:

Posti a bando per diplomati di scuola media inferiore:

n. 90 Operatori di Esercizio;

Posti a bando per diplomati di scuola superiore:

n. 2 posti Operatore qualificato d’Ufficio – Costruzioni ambiente e territorio;

n. 3 posti Operatore qualificato d’Ufficio – Ragioniere;

Posti a bando per laureati:

n. 2 posti Specialista Tecnico Amministrativo – Ingegnere Meccanico;

n. 3 posti Specialista Tecnico Amministrativo – Ingegnere Gestionale;

n. 1 posto Specialista Tecnico Amministrativo – Designer Industriale;

n. 1 posto Specialista Tecnico Amministrativo – Ingegnere informatico/Telecomunicazioni;

n. 1 posto Coordinatore d’Ufficio – Ingegnere Civile/Edile;

n. 4 posti Coordinatore d’Ufficio – Giurista;

n. 4 posti Coordinatore d’Ufficio – Economo;

I requisiti per partecipare al bando

Accanto ai requisiti generali di ammissione, previsti dalla normativa per accedere ai concorsi pubblici, bisognerà possedere anche altri titoli e certificazioni:

Operatore di esercizio

Diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado (Licenza media);

Patente di guida di categoria D con punteggio residuo pari ad almeno 15 punti;

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC per trasporto passeggeri) con punteggio residuo pari ad almeno 15 punti;

Carta del Conducente (Carta Cronotachigrafo rilasciata dalla Camera di Commercio);

Profilo I 1 – operatore qualificato d’ufficio

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado settore economico “Istituto tecnico” (Settore economico – Amministrazione, Finanza e Marketing);

Diploma di Laurea in Economia, di Primo o Secondo Livello, (o equipollenti) per assorbenza

Profilo I 2 – operatore qualificato d’ufficio

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado “Istituto Tecnico” (Settore Tecnologico – Costruzioni, Ambiente e Territorio);

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile/Edile, di Primo o Secondo Livello, (o equipollenti) per assorbenza.

Specialista tecnico amministrativo ingegnere meccanico

Laurea ad indirizzo Ingegneria Meccanica o equipollente:

Laurea di primo livello (triennale);

Lauree di secondo livello (vecchio ordinamento e/o specialistica/magistrale);

Patente di guida categoria B;

Specialista tecnico amministrativo ingegnere gestionale

Laurea ad indirizzo Ingegneria Gestionale o equipollente:

Laurea di primo livello (triennale)

Lauree di secondo livello (vecchio ordinamento e/o specialistica/magistrale)

Coordinatore d’Ufficio – Ingegnere civile/edile

Laurea ad indirizzo Ingegneria Civile / Edile o equipollente:

Laurea di primo livello (triennale).

Lauree di secondo livello (vecchio ordinamento e/o specialistica/magistrale)

Patente di guida categoria B.

Coordinatore d’Ufficio – Giurista

Laurea ad indirizzo Giurisprudenza o equipollente:

Lauree di secondo livello (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale)

Coordinatore d’Ufficio – Economo

Laurea in Economia o equipollente:

Laurea di primo livello (triennale).

Lauree di secondo livello (vecchio ordinamento e/o specialistica/magistrale)

Specialista tecnico amministrativo – designer industriale

Diploma di Laurea in Disegno Industriale, di Primo o Secondo Livello, (o equipollenti).

Specialista tecnico amministrativo – ingegnere informatico

Diploma di Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria dell’informazione, di Primo o Secondo Livello, (o equipollenti) per assorbenza.