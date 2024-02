Concorsi per dirigenti ASL in Campania, pubblicati i bandi: i profili richiesti e come partecipare Si cercano dirigenti medici a tempo indeterminato in tutte n tutte le ASL della Campania: i bandi di concorso e i requisiti per partecipare alle selezioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Concorsi pubblici per dirigenti medici in tutte le Asl della Campania, più alcuni specialisti in medicina legale e neurologia presso l'Asl di Salerno. Sono 363 i dirigenti medici che verranno assunti presso le Asl della Campania, più altri 9 in medicina legale e 10 in neurologia presso l'Asl salernitana. Per partecipare bisognerà avere una laurea in Medicina e Chirurgia, oltre a vari requisiti specifici. Di seguito, i bandi disponibili e pubblicati in questi giorni:

I requisiti e i profili per il concorso a dirigente medico

Il numero maggiore di profili richiesti è per il concorso a dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina d'emergenza urgenza, area medica e delle specialità mediche. Sono 363 le persone che saranno assunte, secondo questa ripartizione:

AO Cardarelli – dodici unità;

AO dei Colli – undici unità;

AO Moscati – cinque unità;

AO San Pio – tredici unità;

AO San Sebastiano – undici unità;

AOU Ruggi – ventotto unità;

ASL Avellino – nove unità;

ASL Caserta – quarantuno unità;

ASL Napoli 1 Centro – sessanta unità;

ASL Napoli 2 Nord – quarantaquattro unità;

ASL Napoli 3 Sud – quarantacinque unità;

ASL Salerno – ottantaquattro unità.

Per partecipare, oltre ad essere cittadino italiano o europeo e non avere obblighi giudiziari, servirà la laurea in Medicina e Chirurgia, con Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (Medicina legale), e l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. Il bando completo è disponibile qui.

Concorso regionale per dirigente di medicina legale: requisiti e domanda

Sono 9 i posti messi a bando per dirigente di medicina legale presso l'Asl di Salerno: per partecipare, oltre ad essere cittadino italiano o europeo, e non avere obblighi giudiziari, servirà la laurea in Medicina e Chirurgia, con Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (Medicina legale), e l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. Il bando completo è disponibile qui.

Come partecipare al concorso per dirigente di Neurologia

Sono 10 i posti messi a bando per dirigente di neurologia presso l'Asl di Salerno: per partecipare, oltre ad essere cittadino italiano o europeo, e non avere obblighi giudiziari, servirà la laurea in Medicina e Chirurgia, con Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (Neurologia), e l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. Il bando completo è disponibile qui.