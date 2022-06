Concerto neomelodico ai Quartieri Spagnoli in piena notte, denunciati cantante e organizzatori Nei guai il cantante neomelodico Erry Mariano. Lo show organizzato in vico Figurelle a Montecalvario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Concerto neomelodico ai Quartieri Spagnoli in piena notte. Musica a tutto volume per una festa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato tre persone cantante, committente e organizzatore, che sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per disturbo del riposo. L'episodio è avvenuto in Vico Figurelle a Montecalvario. Nei guai il cantante neomelodico Erry Mariano. I tre sono finiti nei guai, secondo le prime ricostruzioni dei militari dell'Arma, per aver organizzato un concerto di musica neomelodica in piena notte.

Controlli a tappeto nei quartieri della movida

I carabinieri sono intervenuti anche in altri quartieri del by night, frequentati abitualmente dai giovani della movida notturna. Decine di militari hanno presidiato strade e piazze nel cuore di Napoli, tra baretti e locali notturni. Un 21enne è stato denunciato per porto abusivo di armi. Durante un posto di controllo in Via Acton è stato trovato in possesso di un coltello, un tirapugni e un frangi vetro, come quelli installati nei treni. Nella stessa auto due giovanissimi nelle cui tasche i militari hanno trovato 2 grammi di marijuana. Sono stati entrambi segnalati alla Prefettura.

A Napoli la giunta Manfredi ha approvato venerdì il nuovo regolamento di sicurezza urbana che prevede all'articolo 12 severe sanzioni per chi disturba il riposo e la serenità dei cittadini, di seguito il testo:

