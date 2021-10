Concerto di Vasco Rossi a Napoli dove comprare i biglietti: info e costo Dove comprare i biglietti per il concerto di Vasco Rossi previsto per il 7 giugno 2022 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Info e costi. Previsto il tutto esaurito per un concerto che nel capoluogo partenopeo manca dal 2015, quando 56mila fan in visibilio lo acclamarono all’allora stadio San Paolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vasco Rossi in concerto a Napoli il 7 giugno 2022: una data che i suoi fan di tutto il Meridione e non solo attendevano con ansia. L'appuntamento è, manco a dirlo, allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Appresa la notizia è già partita la caccia ai biglietti, con i fan che si preparano per il grande appuntamento. Si tratta della tournée già rinviata nel 2020 a causa della pandemia da Covid al 2021 e poi nuovamente al 2022: ma alle date previste ne sono state aggiunte altre tre tra cui appunto quella di Napoli.

Il tour partirà da Milano, all'Ippodromo Trenno, il 24 maggio 2022, per poi proseguire il 28 maggio a Imola (Autodromo Int.Enzo e Dino Ferrari – P.Rivazza), il 3 giugno a Firenze (Ippodromo del Visarno), quindi l'11 e 12 giugno a Roma (Circo Massimo), per concludere poi con il 20 maggio a Trento (Trentino Music Arena), l'atteso appuntamento del 7 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ed infine la chiusura con le tappe allo Stadio San Filippo di Messina il 17 giugno, al San Nicola di Bari il 22 giugno, allo Stadio De Conero di Ancora il 26 giugno e per ultimo lo Stadio Olimpico di Torino il 30 giugno. I biglietti per la data di Napoli sono già in vendita sul circuito Ticketone, e si prevede già il tutto esaurito in pochissimo tempo, per un concerto che a Napoli manca dal 2015, quando 56mila fan in delirio acclamarono la rockstar italiana che, prima di quell'occasione, mancava nel capoluogo partenopeo da ben undici anni.

Ecco i prezzi dei biglietti:

