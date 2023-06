Trasporto pubblico a Napoli

Concerto di Tiziano Ferro a Napoli 28 giugno: metro e Cumana fino alle 2 e Funicolari fino a tardi Manfredi: “Con il nuovo accordo assicureremo le corse dei mezzi pubblici a 10mila persone all’ora. Sulla Metro Linea 1 entro Natale avremo 8 treni nuovi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 2 e Cumana attive fino alle 2,00 di notte e Funicolari di Montesanto e Mergellina fino a tardi, mercoledì 28 giugno, per il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Parcheggi in zona stadio a prezzi calmierati. Il Comune di Napoli corre ai ripari dopo i disagi patiti da decine di migliaia di spettatori in occasione dei due show dei Coldplay della scorsa settimana e vara un accordo quadro per i trasporti pubblici durante i grandi eventi, assieme alla Prefettura di Napoli e alle aziende della mobilità Eav, Anm e Fs. Il piano sarà siglato a settembre, ma entrerà in funzione in anticipo già mercoledì, in vista del concertone di Tiziano Ferro.

"Metro Linea 1, entro Natale avremo 8 treni nuovi"

Il piano è stato discusso oggi al Palazzo di Governo, con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi, del prefetto Claudio Palomba, dell'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, tra gli altri. Il primo cittadino è fiducioso che il trasporto pubblico in città migliorerà nei prossimi mesi, grazie all'arrivo dei nuovi treni della metro Linea 1. "Altri 2 entro l'estate, oltre ai 3 già in servizio – ha annunciato Manfredi – con l'obiettivo di averne 7-8 in totale per fine 2023. Mentre nel 2024 dovrebbero aprire le stazioni di Centro Direzionale e Tribunale, e la metro Linea 6".

Manfredi: "Corse assicurate per 10mila persone all'ora"

Il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato che:

"In attesa che tra un anno entri in funzione la linea 6, abbiamo individuato delle criticità su cui intervenire per migliorare rapidamente le cose partendo dalla considerazione che tutti gli interventi che facciamo sono connessi alle capacità che noi e le altre aziende possiamo mettere in campo come trasporto e organizzazione. Mediamente l'utenza che si reca allo stadio Maradona per i grandi eventi è di 40-50 mila persone, mentre la capacità di trasporto oraria di ogni linea è tra le 5-6mila persone con un treno ogni sette minuti. Dobbiamo essere realisti con i cittadini: facendo funzionare in parallelo Ferrovie dello Stato ed Eav riusciamo a spostare su Ferro 10mila persone in un'ora da Fuorigrotta. Il che significa garantire il trasporto di 20 mila persone nelle due ore successive all'evento".

