video suggerito

Concerto Capodanno 2024 ad Avellino sul Corso Vittorio Emanuele con Coez Ad Avellino sarà Coez a cantare per il tradizionale Concerto di Capodanno: appuntamento dalle 23.30 al Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Villa Comunale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Coez sarà la star del concerto di Capodanno ad Avellino". Lo ha annunciato la prima cittadina del capoluogo irpino, Laura Nargi. Sarà dunque il cantante di Nocera Inferiore, al secolo Silvano Albanese, ad intrattenere il pubblico nel passaggio tra il 2024 ed il 2025 al corso Vittorio Emanuele. L'evento comincerà intorno alle 23:30, e vedrà salire sul palco anche il rapper LeOne, mentre dopo il concerto di Coez ci sarà il dj set per accogliere il nuovo anno all'insegna della musica, del ballo e del divertimento. Ma ovviamente tutta l'attenzione al momento è concentrata proprio sul concerto di Coez, che si preannuncia già come un grande evento, trainato dalle sue hit storiche come “È sempre bello”, “Faccio un casino” e “La musica non c’è”.

"È uno dei cantautori più amati della scena indipendente italiana e sarà un vero piacere farci accompagnare dalla sua musica verso il nuovo anno nella notte del 31 dicembre", ha commentato Laura Nargi, sindaco di Avellino, "con la sua energia e le sue canzoni farà ballare il pubblico che arriverà in città da tutta la Campania per un concerto straordinario". Il palco sarà allestito sul Corso Vittorio Emanuele, all'altezza della Villa Comunale di Avellino, e si prevede il tutto esaurito. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, il Comune di Avellino delibererà un piano traffico per la zona, in modo da consentire un rapido afflusso e deflusso di chi vorrà partecipare al concerto di Capodanno.