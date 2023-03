Con l’auto senza targhe, fugge all’alt dei carabinieri e si schianta: 43enne in ospedale L’uomo è tuttora ricoverato, ma questo non gli ha risparmiato una denuncia da parte dei carabinieri, che in auto hanno rinvenuto anche diversi attrezzi allo scasso.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

L'auto con la quale stava andando in giro per le strade di Giugliano, nella provincia di Napoli, era sprovvista di targhe: quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri, impegnati in un posto di blocco, che gli hanno intimato l'alt, non ci ha pensato su due volte e ha deciso di non fermarsi, accelerando e tentando la fuga. Protagonista della vicenda un uomo di 43 anni, residente nella vicina Villaricca, il cui tentativo di fuga, però, non è andata a buon fine: l'uomo ha perso il controllo della vettura e si è schiantato.

Il 43enne si è fratturato una gamba nell'incidente

Quando i carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano hanno notato l'auto senza targhe, hanno immediatamente alzato la paletta. Il conducente, come detto, non si è fermato: ne è nato un breve inseguimento, che si è concluso soltanto dopo pochi chilometri, quando l'auto in fuga, guidata dal 43enne, si è schiantata contro alcuni veicoli in sosta.

Gli attrezzi sequestrati nell’auto del 43enne

L'uomo è uscito dall'abitacolo con numerose contusioni, ma soprattutto con una gamba fratturata. Portato in ospedale, il 43enne è tuttora ricoverato, a causa delle ferite riportate: questo non gli ha impedito di essere denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di chiavi alterate e ricettazione; nella sua auto, infatti, i carabinieri hanno trovato un vasto campionario di attrezzi adatti allo scasso, come flex, piedi di porco, guanti, cacciaviti e un martello, nonché targhe straniere risultate provento di furto.