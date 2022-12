Con l’auto contromano, si trova di fronte i carabinieri: la vettura era stata rapinata a un anziano Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Napoli: dopo essere stato fermato, il 36enne ha ingaggiato una breve colluttazione con i militari prima di essere arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Sono quasi le 23 di ieri, domenica 11 dicembre, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, impegnati in un'operazione di controllo del territorio, percorrono via Carriera Grande, a Porta Nolana, a due passi dalla Stazione Centrale: qui, i militari dell'Arma si imbattono in un'automobile, una Fiat Punto, che percorre la strada contromano. I carabinieri intimano l'alt, ma l'uomo alla guida della vettura si dà alla fuga, facendo partire così un inseguimento con i militari.

Soltanto pochi chilometri più in là, in via Sant'Antonio Abate, l'uomo abbandona l'auto e tenta la fuga a piedi, cercando di seminare i militari nel dedalo di vicoli del cosiddetto Buvero (il borgo, ndr): i militari lo inseguono e, con non poche difficoltà, dopo una breve colluttazione, riescono a fermarlo: si tratta di Luigi Gallo, 36enne residente a Casoria e già noto alle forze dell'ordine.

L'auto era stata rapinata al Rione Traiano

I carabinieri hanno controllato l'auto con la quale il 36enne si era dato alla fuga, rinvenendo e sequestrando al suo interno un coltello da cucina di 28 centimetri. Dai successivi accertamenti, i militari dell'Arma hanno scoperto che, proprio con quel coltello, il 36enne aveva rapinato quella stessa auto a un anziano, lo scorso 7 dicembre, al Rione Traiano, complesso di edilizia popolare alla periferia Ovest di Napoli.

L'uomo è stato così arrestato per rapina, nonché denunciato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e porto d'armi: il 36enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Uno dei militari ha riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni durante la colluttazione.