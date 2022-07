Con l’auto contro un palo, Anna Maria muore nella notte del suo compleanno: aveva 31 anni Lo scorso 14 luglio, la giovane aveva compiuto gli anni: quella notte, però, è deceduta in seguito a un incidente d’auto a Saviano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Una grande tragedia ha colpito la comunità di Nola, nella provincia di Napoli, e soprattutto la frazione di Piazzolla di Nola, dove Anna Maria Cortile, 31 anni, viveva con la sua famiglia: la giovane è deceduta in un incidente stradale nella notte tra il 14 e il 15 luglio, proprio poche ore dopo il suo compleanno. Proprio il 14 luglio, infatti, Anna Maria aveva compiuto 31 anni e quella stessa notte è rimasta uccisa in un incidente stradale: da una prima ricostruzione di quanto accaduto, la giovane donna si trovava alla guida della sua auto – una Lancia Y – nei pressi del cimitero di Saviano, ancora nella provincia partenopea, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza la 31enne all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: qui, purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente, la giovane è deceduta qualche ora dopo il ricovero. Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara. Probabile che, come da prassi in questi casi, sul corpo della giovane donna venga disposta l'autopsia.

Anna Maria stava per aprire una vineria

Descritta come una grande lavoratrice, Anna Maria Cortile faceva l'estetista e, quando poteva, aiutava il padre con la sua azienda agricola. Tra qualche mese, una volta ultimati i lavori, proprio nella sua Nola la 31enne avrebbe coronato il suo sogno e avrebbe aperto una vineria in città.