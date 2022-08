Con la moto contro un camion, Carmine Celentano muore a 39 anni L’incidente si è verificato mercoledì 3 agosto sulla Strada Provinciale tra Palma Campania e Striano, nel Napoletano. La vittima era originaria di San Valentino Torio, provincia di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale, verificatosi nella giornata di ieri, mercoledì 3 agosto, è costato la vita a Carmine Celentano, giovane imprenditore di 39 anni originario di San Valentino Torio, nella provincia di Salerno. L'incidente si è verificato sulla Strada Provinciale che collega Palma Campania e Striano, nella provincia di Napoli: da quanto si apprende, il 39enne viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per Carmine Celentano non c'è stato, purtroppo, niente da fare.

La notizia della morte del 39enne si è rapidamente diffusa a San Valentino Torio, dove l'imprenditore era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati, tra cui anche quello del sindaco, Michele Strianese, che in ricordo di Celentano ha scritto:

Un’altra tragedia della strada porta via un caro amico ma soprattutto un nostro giovane concittadino, Carmine Celentano, che ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto tra Striano e Palma Campania. Imprenditore dedito al lavoro che amava tanto la sua comunità e che durante i durissimi momenti della pandemia ci ha aiutato tanto, producendo e donando migliaia e migliaia di mascherine che distribuimmo a tutti i cittadini per difendersi dal virus

Lungo, commovente e commosso il post del primo cittadino di San Valentino Torio che, in memoria di Carmine Celentano, ha ancora dichiarato:

