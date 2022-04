Con la droga in auto, fuggono per 40 chilometri dai carabinieri: 4 arresti nel Napoletano L’inseguimento è partito a Sant’Anastasia ed è terminato al casello di Avellino Ovest. I carabinieri hanno scoperto anche un deposito di droga nella campagne del Napoletano.

A cura di Valerio Papadia

Un deposito di droga, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, un inseguimento che si è protratto per 40 chilometri circa e quattro persone finite in manette: questo il bilancio di un controllo operato dai carabinieri a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli. In una zona isolata della città, in campagna, i carabinieri della Sezione Operativa di Castello di Cisterna sono stati insospettiti da un insolito viavai di automobili, troppe per un luogo così remoto. Per diverse ore, dunque, i militari dell'Arma si sono appostati: il primo gruppo ha intercettato un'automobile che si allontanava, cercando di non dare nell'occhio, da una casa isolata, e ha cominciato a seguirla; il secondo gruppo di carabinieri, invece, è rimasto sul posto e ha fatto irruzione nell'abitazione. All'interno, i militari hanno sorpreso un 19enne già noto alle forze dell'ordine e una 53enne incensurata, proprietaria dell'abitazione, che sono stati arrestati: con loro hanno rinvenuto 10 chili di hashish, 3 chili di marijuana, 900 grammi di cocaina, oltre a 40 proiettili calibro 9×21.

Nel frattempo, il primo gruppo di carabinieri ha continuato a seguire l'auto che si era allontanata dalla casa, i cui occupanti si sono ben presto resi conto del pedinamento e hanno cercato di darsi alla fuga: l'inseguimento, come detto, in precedenza, si è protratto per circa 40 chilometri, vale a dire da Sant'Anastasia fino al casello autostradale di Avellino Ovest. Nell'automobile, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 100 grammi di cocaina pura e 1.350 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio: anche i due occupanti della vettura, un uomo di 31 anni e una donna di 27 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati.