Con la betoniera travolge un’auto sulla Tangenziale di Napoli, poi scappa in Sardegna con il traghetto

Un uomo di 53 anni sardo è stato identificato dalla Polizia di Stato e denunciato; nell’incidente è rimasta ferita una donna che si trovava nell’auto tamponata dal 53enne.

Immagine di repertorio

A distanza di oltre un mese la Polizia di Stato è venuta a capo di un incidente stradale verificatosi, lo scorso 12 settembre, sulla Tangenziale di Napoli. In quella occasione, nei pressi dell'uscita di Corso Malta, una betoniera aveva travolto un'automobile; il conducente del mezzo pesante, dopo l'impatto, era riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Nelle scorse ore, però, l'uomo è stato identificato e denunciato: si tratta di un 53enne della provincia di Sassari, in Sardegna.

L'autista della betoniera si è imbarcato su un traghetto per la Sardegna

In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, che hanno condotto le indagini sull'incidente, hanno appurato che, subito dopo l'impatto, il conducente della betoniera si è dato alla fuga in direzione del Porto di Napoli, dove si è imbarcato su un traghetto diretto in Sardegna. I poliziotti, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare il 53enne, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso; l'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente e gli sono stati decurtati 14 punti dalla patente.

Una donna a bordo dell'auto è rimasta ferita nell'incidente

L'incidente provocato dall'uomo alla guida della betoniera, inoltre, ha provocato anche il ferimento di una donna, che si trovava a bordo dell'automobile tamponata dal mezzo pesante. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Cardarelli, in condizioni non gravi.