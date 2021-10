Sindaco Napoli, il governatore De Luca: “Per Manfredi si annuncia risultato straordinario” Il governatore Vincenzo De Luca brucia i tempi sull’esito dello scrutinio delle elezioni comunali: “Si annuncia un risultato straordinario per Gaetano Manfredi sindaco di Napoli”, quando a Napoli sono state scrutinate solo 27 sezioni su 884, con Manfredi al 65,1%. “È la vittoria della concretezza”.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Si annuncia un risultato straordinario per Gaetano Manfredi sindaco di Napoli". Brucia i tempi il governatore della Campania Vincenzo De Luca, grande sponsor dell'ex rettore della Federico II alle elezioni comunali di Napoli 2021. L'ex sindaco sceriffo di Salerno anticipa l'esito degli scrutini, quando a Napoli, alle ore 18, sono state scrutinate solo 27 sezioni su 884, con Manfredi attestato al 65.1%, e parla già di un grande trionfo per Manfredi: "È la vittoria della concretezza, della serietà, del rifiuto di ideologismi, dopo un decennio di nullità amministrativa. È la vittoria dell'impegno a una piena collaborazione fra Comune e Regione Campania, nella prospettiva di un forte rilancio di Napoli sul piano del lavoro, dei servizi, della trasformazione urbana".

Il professore Gaetano Manfredi ha deciso di attendere il risultato delle elezioni nella sua casa di Nola, in compagnia dei suoi familiari e del suo staff. Stamattina ha ringraziato i volontari che lo hanno aiutato durante la campagna elettorale. Massimiliano Manfredi, fratello di Gaetano, consigliere regionale Pd in Campania ed ex parlamentare democrat, ha sentito il fratello nel pomeriggio e l'ha trovato "molto sereno". "Mio fratello – dice Massimiliano – è sempre stato convinto di vincere, certo è che se i dati degli exit poll dovessero essere confermati stiamo parlando di dati davvero clamorosi. È dal week end che è sereno perché è convinto di essere entrato nel cuore della città con la sua campagna elettorale". Alle ore 18,30, con 50 sezioni scrutinate su 884, Gaetano Manfredi ha totalizzato 7.240 voti, raggiungendo il 64.51%.