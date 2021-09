Comunali Napoli, Gaudini: “Solarium sulle scogliere del Lungomare e battelli per collegare la città” L’ex assessore Marco Gaudini, candidato nella lista Bassolino x Napoli: “Solarium sulle scogliere e battelli per valorizzare il mare di Napoli. Rivitalizzare il Centro Direzionale come nuova area della movida per i giovani nel segno della sicurezza. Attrarre nuovi grandi eventi internazionali e puntare sul turismo sostenibile”.

Intervista a Marco Gaudini candidato nella Lista Bassolino x Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Nella settimana europea della sostenibilità rilanciamo Napoli come modello di turismo sostenibile in Italia e nel mondo con politiche e azioni efficaci. Dobbiamo iniziare dalla valorizzazione della risorsa mare. Abbiamo chilometri di costa e scogliere inaccessibili, dobbiamo ripensare a questo aspetto, prevedendo delle piattaforme con interventi naturalistici, coinvolgendo le realtà associative e della giovane imprenditoria". Non ha dubbi Marco Gaudini, ex assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, oggi ricandidato con la lista Bassolino x Napoli, alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

Gaudini, in che modo si può valorizzare il mare di Napoli?

"Immagino cooperative di giovani, amanti dell’ambiente e della risorsa mare gestire queste strutture in chiave di sostenibilità e di rilancio turistico della città. Anche sul versante dei trasporti il mare deve svolgere una funzione importante di collegamento cittadino, da San Giovanni a Bagnoli, passando per le straordinarie risorse naturalistiche e storiche che abbiamo sulla nostra costa".

Leggi anche Elezioni Napoli, gli aggiornamenti sui candidati sindaco e il borsino del 30 settembre

Molte zone sono abbandonate al degrado, cosa si può fare per migliorare la vivibilità?

Bisogna ripartire dalla cose “normali” a cominciare da un grande programma di interventi per rendere sicure le nostre strade, i marciapiedi e soprattutto renderle accessibili a tutti, tutelando le disabilità. Ripercorrendo il programma di Antonio Bassolino, con le tre “R” (Riparare, Ricucire e Rilanciare) dobbiamo da subito potenziare le squadre che si occupano della manutenzione urbana, del decoro e della cura del verde, fornendo loro maggiori mezzi ed utilizzando anche i percettori del reddito di cittadinanza. Proseguire il lavoro svolto sulla sicurezza stradale, con gli attraversamenti stradali protetti ed imprimere sempre di più una svolta green al trasporto pubblico ed alla mobilità.

Che altro?

Bisogna riparare le ferite sociali, aumentare gli spazi di aggregazione giovanili, delocalizzando la cosiddetta movida in luoghi adatti come il Centro Direzionale, dotato di parcheggi e di ampie zone pedonali, al fine anche di riqualificare l’area e renderla animata nelle ore serali. Aprire le scuole nelle ore pomeridiane soprattutto gli spazi sportivi che devono essere vissuti dalle realtà associative, veri motori dello sport in alcuni quartieri di Napoli. Napoli, infine, deve ritornare ad ospitare i più grandi eventi internazionali, finalizzati alla valorizzazione artistica, culturale e turistica della città. Lavoreremo su questi e su altri temi, con le migliori risorse, per Napoli ed i napoletani.