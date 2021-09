Comunali Napoli 2021, Municipalità 4: tutti i candidati e le liste Sono cinque i candidati che, il 3 e 4 ottobre, si sfideranno per la carica di presidente della Municipalità 4 della città di Napoli (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale): Giuseppe Basile, Gennaro Albanese, Armando Simeone, Carmine Stabile e Maria Caniglia. Oltre al presidente, i napoletani voteranno anche per rinnovare anche i consiglieri delle Municipalità.

A cura di Federica Grieco

Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, i cittadini napoletani sono chiamati alle urne, per eleggere non solo il nuovo sindaco del capoluogo partenopeo, che andrà a sostituire quello uscente, Luigi de Magistris, ma anche i presidenti e i consiglieri delle dieci Municipalità della città di Napoli. Tra queste, anche la Municipalità 4, che comprende i quartieri di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale (conosciuta come Gianturco). Verrà eletto presidente di questa Municipalità, che andrà a sostituire quello uscente, Salvatore Boggia, il candidato che dotterà il maggior numero di voti validi. A sfidarsi per questa carica ci sono cinque candidati: Giuseppe Basile, sostenuto da due liste, Gennaro Albanese, per la coalizione che sostiene il candidato a sindaco di Napoli Catello Maresca, Armando Simeone, per la coalizione che supporta il candidato indipendente a sindaco Antonio Bassolino, Carmine Stabile, per la coalizione che sostiene la candidata sindaco Alessandra Clemente, e Maria Caniglia, per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Gaetano Manfredi.

Giuseppe Basile

Uniti per la 4° Municipalità

Armando ALLOCCA

Romeo MINICHINI (detto Romeo)

Gianluca ESPOSITO

Laura DE ROSA

Salvatore CESTARI

Salvatore FENDERICO

Melody SARTI

Vincenza GAUDIOSI

Marika ROMANO

Ramona STANZIONE

Federico PONE

Sabrina ACAMPORA

Giuseppe GUIDA

Maria Francesca CORTESE

Tatiana DI RUBBA

Concetta LUSSOSE

Teresa DE FEO

Luigi SCHETTINI

Valentina ANASTASIO

Domenico LO SCHIAVO

Giuseppe LOMBARDI

Giovanni FERRIERI

Immacolata LOMBARDI (detta Immacolata)

Valeria PAONE

Anna IMPARATO

Rita BRIANTE

Luigi CAPPUCCIO

Ernesto PAGANO

Salvatore CELESTE

Basile Presidente

Bruna AVETA

Francesco MANCO

Anna STRINO

Antonio CARDONE

Guglielmo Carmine IAVARONE

Virginia ESPOSITO

Guarino SABATINO

Raffaele RAIA

Samuele CESTARI

Vincenzo SCIARRONE

Mercedes Matilde ROMAN

Francesco CIPRIANI

Maria SAIZ

Rosa NOVELLI

Assunta CAIAZZO

Francesco MUZZICA

Roberta RUSSO

Giuseppe D’AQUINO (detto Peppe)

Gabriella Tecla UNGARO

Sara DE SIMONE

Tiziana AVOLIO

Christian MONTAGNA

Olga PERSICO (detta Olga)

Valeria MAZZOCCHI

Sirenella MELE

Pasquale PERSICO

Ciro COPPOLA

Carmine PALLADINO

Alberto PERSIANO

Diego PAGANO

Gennaro Albanese

Cambiamo!

Ugo BOTTA (detto Sergente)

Letizia FERRIGNO MARESCA

Ciro RUSSO

Maria Luisa SORRENTINO (detta Luisa)

Vincenzo ROMANO

Domenico MELLUSO

Salvatore ARGENZIANO

Anna MATINO

Maria NITRIDE

Ilaria TANGO

Roberta BILANGIA

Emanuela SAPIO

Valeria RICCARDI

Antonella AFFINITO

Enza LUONGO

Giovanna DI PALO

Annamaria PEREZ

Dorotea SCARCIELLO

Maria CUCCURULLO

Antonio SARRACINO

Francesco Pio DI MATTIA

Raffaele SALZANO

Erika MINOPOLI

Forza Italia

Giuseppe ALVITI

Luigi ANGELONE

Salvatore ARTIMISIO

Mario BOSSO

Fabio BROCCARDO

Dario CELENTANO

Gaetano D’ALTRUI

Michele Maria DI MARO

Antonietta DI PALO

Antonio ESPOSITO

Maurizio FUSO

Fabiana GALLO

Alessia IAVARONE

Raffaele IAVAZZI

Maddalena LEONCINO

Francesco MARCHESE

Emilio MARTIRE

Giovanni MILO

Giuseppe MONTEFORTE

Anna NESI

Gennaro PERRINO

Gaetano PESCE

Anna SCOGNAMIGLIO

Rosaria TORLO

Francesco VACCARO

Rossella VANESE

Concetta CORVINO

Essere Napoli

Maria AMOROSO

Rosa BOCCHETTI

Roberto BRUNO

Dario CANDICE

Luigi CIOFFI

Antonio CORRADO

Gennaro D’AVINO

Giuseppe Andrea Carmine DI PAOLO

Massimo FLORIO

Antonio FORMISANO

Raffaele FUSCO (detto Lello)

Vincenzo LAURATO

Carmela Stefania LICCARDO

Felice LICCARDO

Giuseppina LICCARDO

Fabio MARANTINO

Marco PAULILLO

Laura PERILLO

Alessandra RONGONE

Gennaro SALESE

Carmela SENESE

Napoli Capitale

Fortuna DARIO (detta Fortuna)

Pasquale PIGNALOSA

Salvatore STREVELLA

Giuseppe ACCARDO

Mario DE LUCA

Noemi TUFANO

Marco MOSCA

Anna GAS

Paola GRANILLO

Antonio BRACCIA

Gaetano DELL’ISOLA

Biagio GOLIA

Marco COLAIACOLO

Fortuna MARRA

Fulvio DE SIENA

Immacolata ROSOLIO (detta Imma)

Grazia MIELE

Alessia PETRONE

Gennaro FREZZETTI

Giuseppe FONTANA

Armando Simeone

Bassolino Per Napoli

Oreste ALAIO

Luca BAGATO

Giuseppe BOTTA

Luigi CAPOZZOLI

Giovanni CAPUOZZO

Sergio CASTAGNOLA

Angela CIAMMINELLI

Giustina CIRILLO

Luca COSTABILE

Antonio D’ANDREA

Girolamo DE FAZIO

Stefania DI IORIO (detta Stefania)

Anna ESPOSITO

Marco FERONE

Flavia FERRONETTI

Giandomenico FRANCESCA (detto Giangi)

Marco LOMBARDI

Valeria MAGNELLI

Antonio MARINO

Manila MONTEFUSCO

Concetta NOTARO

Ugo OLIVARES

Pasqualina PATRICELLI

Monica PIRONE

Natale RUSSO

Rosario SCHIANO LOMORIELLO

Alessia SIMEONE

Mara STAVOLA

Immacolata VACCA (detta Imma)

Vincenzo ZAMBRANO

Carmine Stabile

Napoli 2030

Ida ACCIARINO

Carmela ASCIONE

Gennaro CAPPELLA

Vincenzo CASOLA

Gianmarco COLASANTO

Raffaele CRETELLA (detto Lello)

Assunta D’ANDREA

Carmine DALMAZIO

Vincenzo DANIELE

Chiara MAFROLLA

Alina MATEI

Marianna MORETTI

Chantal PRUDENTE

Angela RUSSO (detta Mollichina)

Carmine RUSSO

Fabiana RUSSO

Fabiano SANTORO

Palmira SCOGNAMIGLIO

Luigi SGUEGLIA

Antonio TASSO

Nicholas TOLOSA

Vincenzo VOLLARO

Alessandra Clemente Sindaco

Simona RISO

Monica AMORICO

Paolo ARENA

Vittorio CARNEVALE

Roberto CHIAESE

Anna COPPOLA

Anna D’ALESSIO

Gennaro DE VIVO

Massimiliano DENTALE (detto Massimo)

Luca FABOZZI

Salvatore FERULLO

Claudia FRANCO

Maria GALANO

Domenico GALIERO

Paola GARGIULO

Angelina GATTO

Mauro LEPORE

Giuseppe LUPONE

Silvana MARESCA

Salvatore MATUOZZO

Pasquale MUSELLA

Daniela PECORELLA

Maria Rosaria RIANNA

Giovanni RUSSO

Antonio SANTORO

Luigi SORRENTINO

Vincenzo VIOLA (detto Enzo)

Maria Caniglia

Azzurri – Noi Sud – Napoli Viva

Salvatore BARBA

Rosanna CARUSO

Enrico CELLA

Antonio CASOLLA

Luigi DE MAGISTRIS

Nunzio GIANNONE

Francesco GRANIERO

Mario LONGARDI

Giuseppina MORETTO

Nicoletta MUSELLA

Maria Rosaria MASULLO

Giovanni MARIGLIANO

Michele NERONE

Assunta NATALE

Sergio MELE

Salvatore PILATO

Bruno PISANI Stefano MUSTILLI

Paola PETITTA

Nicola RUSSO

Giovanni REA

Rita RAIA

Rosario PROVENZANO

Elvira SAVINO

Europa Verde

Claudio ESPOSITO

Enzo VASQUEZ

Marco ANTONACCI

Assunta BALIDO (detta Susanna)

Giovanni CIPOLLARO

Pasquale COSSENTINO

Maria D’ANIELLO

Veronica D’AZZO

Paolo DE GIORGIO

Fabrizio DE MAIO

Alessandro D’ERRICO

Francesca DIANA

Antonio GOMEZ

Antonio MASTROIANNI

Angela MATTEIS

Claudia MOXEDANO

Vincenzo PAPA

Roberta PAPAROZZI

Silvia ROMANO

Giovanna SANTULLO

Giuseppina SAVORRA

Vincenza SELCIA

Giuseppe SORVILLO

Matteo STARITA

Repubblicani Democratici con Napoli Oltre

Nicola ALFANO

Mariano CASTAGNO

Mariacarla COPPOLA

Paolo DE SIERVO

Luigi ESPOSITO

Giuseppe FICO

Giuliana FORTE

Vincenzo FRALLICCIARDI

Maria Rosaria GilIBERTI

Emilia GIORDANO

Giordano Erick LEGUEN GAMIOTEA

Attilio MARINO

Antonio MASSA

Immacolata MASTROJANNI

Biagio MUSTO

Daniele PRAGLIOLA

Ciro PUCCI

Raffaella SACCO

Concetta SEGRETO

Carmen SPADARO

Daniela STAITI

Adesso Napoli

Alfredo ADAMO

Massimo DI FRANCO

Carmela DI MARIA

Nunzio ESENTE

Benito GIORDANO

Domenico GUADAGNO

Valentina LAEZZA

Alex LIBERTI

Raffaella MAISTO (detta Fiorella)

Angelo NAPOLITANO

Immacolata NAPPO

Luigi NAPPO

Filippo PERELLI

Carlo REGINA

Stefano RIBONI

Carmela ROSSI

Rosario SISIGNANO

Maria SORRENTINO

Rachele TIZZANO

Carmen VESPA

Luigi VIOLA

Noi Campani per la Città

Flavia ADINOLFI

Mariarosaria AMATO

Ferdinando APICE (detto Nando)

Mario BOLOGNINI

Assunta CACCIATORE

Regina Claudia CHIODI

Virginia DE ANGELIS

Ferdinando DI LORENZO

Salvatore GALLUS

Noemi GRANATO

Paolo LANZOTTI

Alessandro LAUTIERO

Emanuele LIETO

Angela MARRA

Saverio MESSINEO

Fabio NACARLO

Ilaria NISITO

Caterina PEPE

Concetta PERASOLE

Vincenzo PEROZZINO

Giampiero PERRELLA

Ciro RAZZINI

Carmine RICCIO

Renato TESONE

Raffaele TUFANO

Nunzia COSTANZO

Manfredi Sindaco

Vincenzo ACCUSO

Beatrice ALTIERI

Domenico ARFE’ (detto Mimmo)

Vivara BARONE LUMAGA

Pasqualina BOVE (detta Lina)

Paola CARNEVALE

Antonio CARPENTIERI

Stefania CERASUOLO

Francesca CONTI

Giuseppe DARDO

Myriam DE BONIS

Mariarosaria DE LUTIO

Alessandra DE PALMA (detta Sandra)

Paola DI CELMO

Davide ESPOSITO (detto Davide)

Paolo FUSCO

Alfonso IAVARONE

Luigi MARIANO

Stefano MARINO

Salvatore MARSIGLIA

Cristoforo MONTEFUSCO

Ugo PELLINO

Gaetano PERRELLA

Maria Rosaria PIZZICATO

Maria PORTANOVA

Mirko SATURNO

Jessica SILVESTRI

Vincenzo SQUILLANTE

Gennaro TRANCONE

Luigi ZACCARIA

Moderati con Manfredi

Davide ALTIERI

Assunta AURINO (detta Susy)

Giuseppe AUTIERO

Francesco Paolo BLOSIO

Esterina BOTTIGLIERI

Kevin CAFIERO

Mario CELENTANO

Paolo CERBONE

Anna CESTARI

Maurizio CHIAROLANZA

Giuseppe DE LUCA

Maria Rosaria DE MARIA

Renato DI MEGLIO

Angela FERRARI

Salvatore GUERRIERO

Lucia LANDOLFI

Assunta LOFFREDO

Anna MONFRECOLA

Francesco Maria MORISIERI

Antonio MUGNANO

Ernesto NIRI

Francesco PELLINO

Rosario PRISCO

Diego SALERNO

Maria Emanuela SALVATORE

Rosario TORRE

Emanuele VITOLO

Eliana TROISE

Per – Persone e Comunità

Alfonso AVOLIO

Vincenza CAFARELLA (detta Enza)

Alessia CAPASSO

Carlo CAPASSO

Anna CHIANESE

Luisa CUCCIARDI

Leopoldo D’ALESSANDRO (detto Leo)

Antonio DE TOMMASO

Luigi DEL PESCHIO (detto Gino)

Sara ELIARDO (detta Sara)

Ernesto EMOLO

Giuseppina ESPOSITO (detta Giusy)

Rosario ESPOSITO (detto Rosario)

Fausto IMPERATORE

Nicola INCOLLINGO

Raffaele LAMPARIELLO (detto Lello)

Luigi LEONE

Salvatore MARIGLIANO

Luigi NOTARO

Paolo PACE

Sara PALUMBO

Danilo PEPE

Maria PIZZO

Gerardo RUBINO

Carmela SANTORO (detta Melania)

Giuliana SEPE

Ilaria TROTTA

Pietro VITIELLO

Luigi ZAVARONE (detto Gigi)

Marianna ZUPPIERI

Napoli Soldiale

Raffaele BONETTA

Mariano FERRARA

Dora AMBROSIO

Maurizio AMODIO

Antonella APREA

Maria BOTTARI

Luigi BRILLANTE

Cinzia BUONOCORE

Annunziata CACCAVALE

Immacolata CALIFANO

Marco CAPPARELLA

Giovanni CAPUOZZO

Assunta CAVALIERE

Michele DE MARTINO

Maria DI MARTINO

Mariarosaria DI PAOLO

Salvatore DI VAIO

Antonio ERCOLANI

Anna FERRAIOLI

Anna GIOIA (detta Annalisa)

Ilaria MILONE

Gennaro PAGANO

Antonio POLLASTRO

Anna Maria RICIGLIANO

Daniela RUSSO

Assunta RINALDI

Assunta SIBILIO

Nicola TERRACCIANO

Antonio VENTIMIGLIA (detto Anthony)

Movimento 5 Stelle

Valentina MIGLIACCIO

Rossella AMURA

Anna ARRIGO

Giovanni BONAVITA

Barbara BORGHESE

Giulio BUONGIOVANNI

Giuseppe CAMPAGNUOLO

Domenico CAPASSO (detto Mimmo)

Immacolata CEPARANO

Danilo CIMAFONTE

Giuseppe COPPOLA

Simona COTUGNO

Alessandro DECIMO

Michele Maria DELL’AQUILA

Marco DI DOMENICO

Gennaro DONZELLI

Gianluca FURIANO

Gabriele GATTA

Francesco GRIMALDI

Davide IMPROTA

Letizia LAEZZA

Floriana LUONGO

Samuele MARIGLIANO

Martina NAPOLITANO

Pasquale PISCOPO

Vittorio RANZO

Sara RUSSO

Alessia RUTIGLIANO

Roberto SARNO

Carmine FONDERICO

Partito Democratico

Vincenzo BORRIELLO (detto Enzo)

Fabiana ACRI

Carmela BOCCIA

Giovanni BORRIELLO (detto Gio)

Gennaro BUONOCORE

Carolina CALCE (detta Carla)

Maria Calvano

Salvatore CAMERLINGO

Pasquale CARBONE

Giulio CELESTE

Federica COLOSIMO

Ilaria DILETTO

Antonio ERRICO

Salvatore ESPOSITO (detto Salvatore)

Ciro GALIERO

Alessandro GALLO

Daniela IBELLO

Maurizio IMPROTA

Vincenzo INNACOLO

Antonio MUSELLA

Roberta PISAPIA

Anna SPADACCINI (detta Anna)

Alessandro TARZIA

Mafalda VACCARO

Aldo VASSALLO

Centro Democratico

Rossella PACELLA

Loredana ALA

Amalia EMILIO

Natale AMATO (detto Natti)

Mariarosaria BARBI

Cinzia BASILE

Luigi BUONAIUTO

Rosario CARACCIOLO

Rossella Natalia CASCONE

Fortuna D’ANDREA

Daniele CROCELLE

Barbara DE BLASI

Fabrizio D’ANIELLO

Alessandro GENNARELLI

Filippo Antonio GERONIMO

Ernesto CIOBBO

Paolo LOPOMO

Pasquale MANGINI

Ciro MAURO

Antonio PICCOLO

Paola RICCARDI

Davide SALVETTI MOROSI (detto Salvetti)

Anna SCIELZO

Alfonso SGUEGLIA

Diego TAIANI

Nicola VENTIMIGLIA

Vincenzo ZOCCOLELLA

Fabio CORRADO

Roberto POLLIO

Napoli libera

Luca SCARPATO (detto Caf)

Benedetta AMODIO

Vincenzo BRACALE

Vincenzo CARDAMONE

Claudio CHELLO

Salvatore CINQUE

Antonio COSTAGLIOLA

Dalila D’AMBROSIO

Alessandro DE GENNAR

Maria DE PASQUALE

Luisa DE ROSA

Sara DI SOMMA

Maria DULVI SILVESTRO

Emanuele ESPOSITO

Maria Rosa FORTINO

Angelo FURIANO

Marco MAIELLO

Emanuela MARTONE

Valeria MEROLLA

Marina PANARELLA

Tiziana PETRONE

Claudio RUSSO

Paola SANGES

Maria Grazia SANTANIELLO

Paolo SERAFINI

Vincenzo SPOLETO

Luisa STRAVOLO

Michele TORTORA

Umberto TOSCANO

Vincenzo TUCCIA