Comunali Napoli 2021, Municipalità 10: tutti i candidati e le liste Sono cinque i candidati che, alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, si sfideranno per la carica di presidente della Municipalità 10: Massimo Scherillo, Diego Civitillo, Stefano Capizzi, Maurizio Chioccarelli e Carmine Sangiovanni. Oltre ai presidenti delle dieci Municipalità, i cittadini partenopei voteranno per eleggere anche i nuovi consiglieri.

Oltre al nuovo sindaco di Napoli, alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, i cittadini partenopei, chiamati alle urne, voteranno per eleggere i nuovi presidenti e consiglieri delle dieci Municipalità della città. Per essere eletto presidente, sarà necessario ottenere la maggioranza dei voti validi. In caso di parità, verrà eletto il candidato più anziano. A sfidarsi per la carica di presidente della Municipalità 10, che comprende i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, ci saranno cinque candidati. Massimo Scherillo, che conta sul supporto di quattro liste, Diego Civitillo, presidente uscente, che corre con tre liste, Stefano Capizzi, che ha il supporto di una lista, Maurizio Chioccarelli, che ha il sostegno di due liste, e Carmine Sangiovanni, che corre invece con 12 liste, tra cui quella del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.

Massimo Scherillo

Il candidato Massimo Scherillo conta sul supporto di quattro liste: "Cambiamo!", "Napoli Capitale", "Essere Napoli" e "Movimento Quattro Zampe – Partito animalista".

Cambiamo!

Antonio BERNARDINI

Daniela CAMMAROTA

Anna CAMPOLONGO

Roberto CANFORA

Maurizio CAPPARELLI

Vincenzo CICCARELLI

Gianluca CORDEDDA

Ciro DE MARTINO

Salvatore DEL PRATO

Veronica DELLA ROCCA

Pasquale DI BITONTO (detto Paky)

Viviana DI MARIA

Antonio DI SESSA

Adele GALLO

Marcello GARGIULO

Alessandra GENNO

Diego IMPROTA

Claudio LANZUOLO

Erika MINOPOLI

Valentina MIRABELLA

Francesco MOLLO

Umberto MOTTOLA

Antonio PARZIALE

Loredana SORRENTINO

Patrizia TARANTINO

Anna TUFANO

Eduardo UVA

Francesco VUTTARIELLO

Napoli Capitale

Arianna MOCERINO

Ciro PISTOLA

Cristina CANZANELLA

Luciano IAVARONE

Michela MAESTRINO

Sidney TASSIERO

Maria Grazia BIONDI

Danilo CILIBERTI

Paola IANNACCONE

Ciro DI GENNARO

Mario TULIPANO

Carmine PUGLIESE

Daniele VENTRESINO

Maria Cira CARNILE (detta Mirella)

Edmondo SENA

Massimiliano OSSORIO

Antonella D’ORSI

Enzo VASTARELLA

Alessandro SARTO

Giuseppe CAIAZZO

Antonio MINOPOLI

Ernestina MONACO (detta Ester)

Orlanda Rachele MALVENTI

Alessandra VACCA

Essere Napoli

Amalia ABBONDANZA

Carmela BIFARI

Renato BOLOGNESE

Assunta BRUNO

Antonietta CAPANO

Antonio COLIMORO

Antonio COMMONE

Ilaria D’ANGELO

Antonietta DEL PIANO

Gennaro ESPOSITO

Rosa ESPOSITO

Vittorio ESPOSITO

Giovanna FEDELE

Salvatore IODICE

Carmen MARIGLIANO

Umberto MARTELLOTTA

Franca MOLA

Manuela NAPPI

Paola PALMESE

Giulio PARZIALE

Federica PIERNO

Valeria SALOMONE

Nicolo’ TEDESCO (detto Nico)

Antonio TERRACCIANO

Francesco TORRE

Movimento Quattro Zampe – Partito Animalista

Elena ALVAREZ

Mario COPPOLA

Ugo CIANO

Tiziana SOMMAIOLO

Iolanda TODDE

Tiziana MARINO

Lucia CIMARELLI

Rosa BARBATO

Maria SUCCOIO

Paola CANISTRO

Michele AVALLONE

Salvatore PONTICELLI

Manuela CALASCIBETTA

Antonio VISONE

Matilde TARANTINO

Maurizio GIGANTE

Giovanni MESSERE

Vincenzo DE SIMONE

Carolina MORMONE

Maria Antonietta DE SIMONE

Vincenzo MARTINENZ

Maurizio CAMBRIA

Diego Civitillo

Il candidato per la coalizione che sostiene la candidata a sindaco di Napoli, Alessandra Clemente, è Diego Civitillo. A suo sostegno tre liste: "Napoli 2030", "Potere al Popolo" e "Alessandra Clemente Sindaco".

Napoli 2030

Anna DELL’AMURA

Antonio D’AMICO

Antonio SANTO

Assunta MINOPOLI

Brunetto BETTI

Diana CAPUANO

Carmine VACCA

Dario DE MATTEO

Davide DE SIMONE

Francesco DELL’OGLIO

Enrico BARONE

Gabriella SIGILLO

Giorgia CAPUANO

Giovanni FAELLA

Ilaria MENNILLO

Francesco LOMBARDO

Luca Adamo GRANATA

Margherita SANTORO

Mariano MERAVIGLIA

Rita GRANATA

Salvatore SOMMA

Vittoria CAPUOZZO

Potere al Popolo

Salvatore COSENTINO

Assunta MEVO (detta Susy)

Salvatore DELLA NOTTE

Antonio LIGUORI

Pietro SIRABELLA

Gennaro RIZZO

Pasquale PAPOLINO

Gemma GENTILE

Aida DI PAOLA

Flora NAPOLITANO

Aurora ANZALONE

Carlo Fortunato FIORILLO

Daniela RUSSO

Alessio MAURIELLO

Antonio ESPOSITO

Nadia BIZZARRINI

Michele MADDALUNO

Roberta RICCIARDI

Elena DE SANTIS

Lucrezia GARGIULO

Giuliano BRUNETTI

Alessandra Clemente Sindaco

Domenico QUATTROMANI

Damiana AMATO

Francesco Paolo ASCIONE

Anna BRACALE

Alba DI FUSCO

Aristide DONADIO

Maria GALEANO

Francesco LUONGO

Giacomo LUONGO

Margherita MASIA (detta Rita)

Francesca MASULLO

Domenico MONACO

Pasquale POERIO

Roberta RECANO

Celeste ROMANO

Giuseppina ROMANO (detta Giusy)

Bruno SALERNO

Mariarosaria SCALA

Giovanni SECONDULFO

Gaetano SIBILIO

Stefano Capizzi

Stefano Capizzi è il candidato per Napoli in Movimento No Alleanze, che sostiene il candidato a sindaco di Napoli Matteo Brambilla. Ha il supporto di una lista.

Napoli in Movimento No Alleanze

Salvatore MORRA

Agostino ESPOSITO

Roberta ALINEI

Damiano BARBATO

Alessandro BUCCHIGNANI

Grazia ESPOSITO

Alessandro CALABRESE

Giovanni CAPASSO

Minola FUSCO

Raffaele D’ALISE

Giovanni FESTA

Donatella NOTARANGELO

Giovanni LIOTTI

Gerardo MAGNOLIA

Margherita SALICE

Fortunato NASTI

Massimo NONNO

Anna SCOGNAMILLO

Giovanni REINA

Pietro RIZZO

Adriana STANZIOLA

Maurizio Chioccarelli

Per la coalizione che sostiene il candidato a sindaco di Napoli Antonio Bassolino c'è Maurizio Chioccarelli. Il candidato a presidente di questa Municipalità può contare sul supporto di due liste.

Napoli è Napoli

Ester INZIRILLO

Augusto CAPOLINO

Antonio CASTALDI

Giuseppe CICCONE

Marco DATI

Gennaro DE LUCIA

Marialuisa DE SANTIS

Francesco ELICIO

Deny FERRI

Sabato FIORILLO

Anna GATTO

Mariarosaria ELICIO

Vincenzo GRIMALDI

Massimo ITALIANO

Marianna MATACENA

Antonio MASULLO

Ennio MIGLIAROTTI

Rosa MONTELLA

Pierluigi PAPA

Cira RICCI

Antonio RUSSO

Raffaella SASSO

Maria ZAMPICININI

Bassolino Per Napoli

Agnese PEDATA (detta Ines)

Marialuisa FAELLA

Francesco SOLLO

Giuseppe BELLOPEDE

Vincenzo Maria MARTORELLI

Vincenzo DE VITA

Vittoria DI BARTOLOMEO

Antonia FUSCO (detta Tonia)

Giancarlo MADONNA

Antonio MALLARDO

Michela PACE

Pasquale INFIMO

Daniela GALLOTTA

Vincenzo VITO

Vincenzo RONDINE

Milena BIGLIETTO

Maria Cristina SALVIO

Elia VITALE

Mauro IODICE (detto Maurizio)

Roberta PORCIELLO

Massimo SCHIOPPA

Concetta PAESANO (detta Titti) Giuseppe MASUCCI

Ugo PIROZZI

Francesco GUADALASCARA

Emanuele SCOTTI

Cristina GUADALUPI

Loreto D’AMELIO

Cleto ADAMO

Gennaro CECERE

Carmine Sangiovanni

Per la coalizione che sostiene il candidato a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi c'è Carmine Sangiovanni. In suo sostegno ci sono 12 liste.

PER le Persone e la Comunità

Francesco ALESSANDRELLA

Flavio BALDES

Matteo BARRESI

Francesco BIANCO

Claudio CANNA

Barbara CARBONE

Maurizio CARERI

Diego CONSIGLIO

Oriana COSENTINO

Carlo DE SANTI

Giuseppina DI DONNA (detta Pina)

Vincenzo DI PINTO

Nunzia FAVALORO

Francesco FENDERICO

Fabio FIORENTINO

Antonio FORMISANO

Fiorella FURONE

Michele GIUGLIANO

Nicola INCOLLINGO

Gianluca LAZZARO

Simone MANCO

Raffaele MASTROLONARDO (detto Lello)

Daniela PAONE (detta Dada)

Claudia POLIDORO

Sara ROMANO

Alessandra Maria TEDESCO

Maria Cristina TERRONE

Maria Elisabetta VARRONE (detta Marilisa)

Stella VELOTTA

Maria Chiara ZAVARONE

Napoli Attiva

Gennaro ANNUNZIATA

Ciro AURIEMMA

Alessia BEUF

Maria BRANDI

Francesca DE VITA

Ciro DEL GIUDICE

Assunta EBOLI

Marco FERRELLI

Michele FONTANELLA

Salvatore ROMEO

Luigi RUBINO

Ciro SCARANO

Valentina SCHIACCHITANO

Salvatore SMELZO

Rosario STEFANINO

Sonia TRAETTA DE BURY

Antonio TROTTA

Marcello UGLIANO

Elena SCOTTI

Giovanna BOLOGNINO

Antonio FERRANTE

Vincenzo ESPOSITO

Gennaro ESPOSITO

Andrea GUARRACINO

Adesso Napoli

Rosario DE ANGELIS

Alessandro CICCONE

Sergio COPPOLA

Ilaria CORREALE

Vittoria D’ABUNDO

Eliana DI GENNARO

Antonella DI MEO

Antonio ERRICO

Umberto FARCONIO

Antonio GARGIULO (detto Antonello)

Fabio LAURI

Giuliana LOPERTO

Giampaolo MAIONE

Giovanni MANCINELLI (detto Gianni)

Maurizio MINUCCI

Federica NASTRI

Gabriella OPALO

Ciro PANACHIA

Monica PARASCANDOLO

Gianpaolo PISANO

Romolo PISCITELLI

Francesco RICCIO

Valentina Maria RUGGIERO (detta Valentina)

Marco RUSSO

Antonietta SALERNO (detta Tonia)

Pietro SIBILLO

Nicola SOMMELLA

Maria Giuseppa TELLA (detta Mariapia)

Maria Rosaria VERALLI

Bianca VERDOLINO

Lista Manfredi

Stefania AMBROSINO

Giuseppe ASCIONE

Cristiana BATTAGLIA

Valeria CASERTA

Lorenza CAUTIERO

Francesco COLELLA

Domenico DE MAIO

Gerardina DE ROSA

Federica DE SIMONE

Glenda DEL GAUDIO

Giuseppe ERRICO

Alessandra ESPOSITO

Sandra ESPOSITO

Giampiero FILOIA

Roberta FRANCO

Michael Raj MARCHIELLO

Michele MARZIANI

Maurizio MIRARCHI

Maurizio MOLINARO

Pasquale PALMENTIERI

Alessandra PIROZZI

Fabrizio PUCA

Francesco PUGLISI

Fabrizio ROMEO

Chiara RUSSO

Maria SANTORO

Flavio SCALA

Giuseppe SCOGNAMILLO

Angela SCUOTTO

Maria Luisa VIGNALE (detta Marilù)

Centro Democratico

Francesco SIRIMARCO

Alessio ALTERISIO

Pasquale BARBARO

Stefano BILANCIA

Giuseppe BELLOCCHIO

Carmine CAMMAROTA

Luigi CAROTENUTO

Alfredo CATURANO

Tiziana CIFIELLO

Vincenzo COLONNESE

Claudia COPPOLA

Danilo COSTANTINO

Rosanna COZZOLINO

Carmine D’ANIELLO

Olimpia DE LUCA

Annamaria ESPOSITO

Ferdinando FERRARA (detto Nando)

Nicola FERRI

Giovanni GALLO

Ilaria GRILLO

Vincenzo IADICICCO

Enrico MANFREDI

Marta MARESCA

Paolo MENAFRO

Stefano MINICHINO

Francesco MONNA (detto Franco)

Eliana PAPA (detta Simeone)

Lidia SANGIOVANNI

Antonio SICILIANO

Ilaria STRAZZULLO

Moderati

Giancarlo ANDREONE

Maurizio BARRELLA

Roberto BARTOLETTI

Giuseppina CASELLA

Alessandro DE SIMONE

Giuseppe GALLO

Marco HASSLER

Roberto LENCI

Wanda MACRI’

Marzia MASERA

Mariano MONTIGLIONE

Francesco Maria MORISIERI

Guglielmo NAPOLETANO

Paola PORTARAPILLO

Rosa RAFFONE

Manuel RUGGIERO

Ilaria SCHERMA

Gaetano SORRENTINO

Francesca SORTINI

Vincenzo TAGLIAMONTE

Benedetta TESTA

Gerardo TROCINO

Aldo ZAZZERA

Repubblicani Democratici con Napoli Oltre

Fernanda CAMMAROTA

Ciro CAMPANILE

Gianluca CASCELLA

Francesco CERBONE

Rosaria CHIARO

Teresa CUCARANO

Francesco DI MEGLIO

Fabrizio FERRANTE

Helena FONTANAROSA

Giuliana FORTE

Andrea GARGIULO

Carolina GIORDANO

Emilia GIORDANO

Strato IZZO

Olimpia PAGLIONICO

Alfredo PALUMBO

Sergio RUSSO

Gennaro SCOGNAMIGLIO

Fabio SCOTTO

Martina SMELZO

Gennaro VARRIALE

Napoli Solidale Sinistra

Mario Roberto BORRELLO

Gianluca CAVOTTI

Mariantonietta AIELLO

Dora AMBROSIO

Serena ATTENA

Claudio BENVENUTO

Luigi BIANCO

Anna CARNIERO

Carmela CLEMENTE

Bruno DE LEVA

Vittorio DELLA CORTE

Giuseppe DI COSTANZO

Rosa ESPOSITO

Cosimo Flavio GIOIA

Fabio GRECO

Nicola GRIMALDI

Domenico LIBERTI

Ilaria MAIRO

Annalisa MANTELLINI

Francesco MIRAGLIUOLO

Tanislao PIRO

Vincenzo SANSONE (detto Enzo)

Ilaria SORICE

Luca SORRENTINO

Debora TERLIZZI

Europa Verde

Laura CARCAVALLO (detta Laura)

Salvatore ORGA

Mirella DI DIO

Salvatore DELLA NOTTE

Claudia MOXEDANO

Francesco SCARAMUZZINO

Viviana ARTIANO

Roberto BALDES

Riccardo BUONO

Marcello CASTIGLIONE

Salvatore COLELLA

Anna COPERTINO

Vincenzo DE MARTINO

Lorenzo DI MAIO

Marco DI PERNO

Roberta DONNARUMMA

Patrizia ESPOSITO

Marco ETTARI

Roberta FASANO

Luisa GRIMALDI

Ciro GUIDA

Giuseppina IACOVELLI (detta Giusy)

Erika LA BARBERA

Marinella MARESCA

Maria Cristina MORICCA

Aniello NAPPO

Luigi PIZZO

Raffaele TUCCILLO

Pasquale VARRIALE

Mauro VENTRIGLIA

Movimento 5 Stelle

Maria COTUGNO

Raffaele ANDREOZZI

Eleonora BRUNO

Carlo CANTALES

Chiara CICERONE

Federica CUOMO

Giancarlo DE MARINIS

SabrinaDE MARTINO

Federica DELFINO

Pasquale FARRO

Teresa FERULLO

Vincenzo FIORENTINO

Massimiliano FRAIA

Romeo GENOVINO

Paolo GRASSO

Giovanni GRILLI

Luisa IMPROTA

Sergio LOMASTO

Antonio MARINO

Gennaro MATTERA

Vittoria MEROLLA

Vincenzo ORFANO

Bartolo RAGUCCI

Alessia RUTIGLIANO

Anna SOMMA

Antonio SOMMELLA

Silvio TORRE

Pasquale TRONCONE (detto Lino)

Matteo TURCHIARULO

Mariarca URZITELLI

Napoli libera

Maria Rosaria RUSSO

Simona ACCETTO

Antonietta BORGHESE

Giuseppina CERINO

Cosimo CERVELLI

Daniele DAVIDE

Fiorinda DI PIERNO

Maurizio ESPOSITO (detto Fiorentino)

Alberico FALCONIERI

Umberto FENDERICO

Davide LETTIERI

Renato LUCARELLI

Patrizia MALDARI

Edvige MARIANI (detta Edi)

Marco MUROLO

Antonio PISANIELLO

Massimo PUGLIA (detto Max)

Luigi RUSSO

Vincenzo RUSSO

Mario SABATINO

Antonella SPINOSA

Gaetano STAIANO

Partito Democratico

Federica ANTINORI

Anna Elisabetta AULETTA

Francesco BORGHETTO

Paola CAPOBIANCO

Gaspare D’ESPOSITO

Nicola DE PASCALE

Giovanni DEL VECCHIO

Grazia DOPPIETTO

Lucia ESPOSITO (detta Lucia)

Rossella ESPOSITO

Daniela FERRARO

Clorinda FUSCO

Liborio FUSCO (detto Liborio)

Marianna GAROFALO

Giuseppe GIGANTE

Mario GRECO (detto Grieco)

Dario MARESCOTTI

Fabrizio MIRIELLO

Luca NEVOLA

Luisa PASTORE

Paolo SAUTTO (detto Paolo)

Valeria SCALA

Eliana SCHIANO

Ramona SICA (detta Settangelo)

Marta SIMERI

Giuseppe STAVOLA

Luca VALENTE

Emanuele VANZANELLA

Antonio ZAFFINO

Andrea GRASSO