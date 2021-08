Comunali Caserta 2021, il M5S non parteciperà alle elezioni: “Non presenteremo la lista” Il Movimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni comunali di Caserta, previste il 3 e 4 ottobre prossimi, per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale: “Non è stato possibile arrivare alla presentazione di una lista del Movimento, siamo impegnati nel rinnovamento. Stiamo creando una rete per ripartire”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Movimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni comunali di Caserta, previste il 3 e 4 ottobre prossimi, per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Con una fase di rinnovamento in atto, i pentastellati hanno deciso di non partecipare alla prossima competizione elettorale comunale. "La riorganizzazione che stiamo definendo – spiegano in una nota i portavoce M5S della provincia di Caserta, i deputati Giuseppe Buompane, Antonio Del Monaco, Margherita Del Sesto e Marianna Iorio, il senatore Agostino Santillo e il consigliere regionale della Campania Salvatore Aversano – sarà tesa a creare quella rete che ci consentirà di essere più efficaci, di ripartire proprio dai territori". I pentastellati negli scorsi giorni si erano divisi sull'appoggio al candidato sindaco uscente Carlo Marino (Pd), presidente Anci Campania, e sull'avvocato Romolo Vignola, supportato da diverse liste civiche.

"I tempi legati alla messa a punto di questo ambizioso progetto – proseguono – hanno fatto sì che in alcuni Comuni, che andranno al voto nel prossimo autunno, non sia stato possibile arrivare alla presentazione di una lista del Movimento, pur avendo sviluppato un programma che sicuramente sarà semina per il rinnovamento auspicato. Come nel Capoluogo di Caserta, dove quindi il M5S non parteciperà alla prossima competizione elettorale comunale. La riorganizzazione che stiamo definendo sarà tesa a creare quella rete che ci consentirà di essere più efficaci, di ripartire proprio dai Territori. Sarà un Movimento inclusivo, capace di coinvolgere chi si riconosca nelle 5 Stelle e rispetti la nostra Carta dei principi e dei valori. Si riparte, con tanta grinta e tantissima determinazione”.