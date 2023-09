Commissario di governo per Caivano: è Fabio Ciciliano, esperto di Medicina delle catastrofi Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, è indicato da Palazzo Chigi per guidare il commissariato di governo sulle opere a Caivano.

Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato ed esperto di Medicina delle catastrofi è stato indicato come commissario di governo per la realizzazione delle opere anti-degrado al Parco Verde di Caivano (Napoli). La decisione è arrivata durante il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, dove è stato approvato il pacchetto di norme per la devianza giovanile definito "anti baby-gang".

Il Dl prevede una struttura commissariale per sovrintendere ai progetti di riqualificazione urbana nella zona dell'hinterand napoletano teatro di recente di due orribili violenze sessuali ai danni di due cuginette minorenni.

Ciciliano è stato componente del Comitato tecnico-scientifico, quel Cts guidato da Franco Locatelli e Silvio Brusaferro che per due lunghi e drammatici anni è stato al centro delle cronache, incaricato di gestire vari aspetti della pandemia di Covid-19 in Italia. Il suo nome non è ancora formalizzato: dopo la pubblicazione del dl Caivano ci sarà poi un dpcm per la nomina ufficiale.