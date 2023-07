“Come Suona il Caos”, Capone porta a Bagnoli l’evento sull’ecosostenibilità etica con Tozzi e Taddia Martedì 18 luglio per tutta la giornata si terrà l’evento “Come suona il caos” che con raccolta rifiuti, convegni e musica mette al centro il tema dell’ambiente.

A cura di Redazione Napoli

Noto per la sua attenzione all'ecosostenibilità, che è da anni, ormai, parte integrante della sua arte e musica, Maurizio Capone porta all'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, la nuova edizione dell’happening sull’ecosostenibilità etica, artistica e musicale “Come Suona il Caos” che si terrà martedì 18 luglio dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. L'appuntamento, che è composto da Laboratori per bambini e workshop di riciclo creativo, un convegno con esperti scientifici, musica dal vivo, mostre, stand associativi, anche quest'anno porterà all'attenzione di un pubblico ampio e trasversale un tema importante come quello ambientale e lo farà grazie all'arrivo a Napoli di ospiti importanti.

Tra gli ospiti dell'evento ci saranno il divulgatore scientifico Mario Tozzi, lo scrittore Federico Taddia, Padre Alex Zanotelli, il giornalista Edoardo Vigna responsabile di Pianeta 2030, l’area del Corriere della sera dedicata all’ambiente e alla sostenibilità, le associazioni ambientaliste Greenpeace e Legambiente più quelle territoriali e la presentazione dell’App di JustOnEarth che monitora l’inquinamento attraverso l’Intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la musica, sono in cartellone i concerti di Capone&BungtBangt, Frente Murguero Campano – M'abbrucia ‘o Frente e la Thruco Fest a cura del collettivo dei Thru Collected.

L'evento, però, oltre a prevedere un apparato teorico, fatto di dibattiti e incontri, ha come obiettivo anche quello di muoversi materialmente, per questo sono previste azioni concrete a Bagnoli, con la raccolta dei rifiuti stradali e in aree verdi: dalle ore 11, con raduno alle ore 10, la prima iniziativa è proprio "Prendi la Musica da Terra!”, ovvero una passeggiata per raccogliere plastica, metalli, legno e altri elementi abbandonati per le strade di Bagnoli che saranno utilizzati per costruire strumenti musicali durante il workshop di Capone "Costruirsi un Tastieker per suonare un brano con Capone & BungtBangt”. Il trasporto dei rifiuti verso il luogo dove si terrà il laboratorio sarà effettuato con le biciclette dai componenti dell'associazione Napoli Pedala.

Per quanto riguarda gli incontri si parte alle 16:30 col convegno “l'Ambiente è nel Caos?" che prevede gli interventi di Maurizio Capone, che introdurrà, Mario Tozzi, Padre Alex Zanotelli, Federico Taddia, la presidente di Legambiente Maria Teresa Imparato, Alessandro Giannì (direttore campagne Greenpeace), Franco Sacchetti (scrittore e fumettista, attivista di CI TANGE) e Luigi Borgogno (General Manager di JustOnEarth), il tutto moderato dal giornalista Edoardo Vigna. Alle ore 19:30 si terrà il workshop per costruire strumenti musicali con i rifiuti raccolti la mattina che saranno donati ai partecipanti, i quali potranno usarli per suonare insieme ai BungtBangt.

Alle 20 si prosegue con il concerto del Frente Murguero Campano – M'abbrucia ‘o Frente. Guest star le maschere "Rigoberta Menchù Tum” in stecche e stoffa direttamente dal Corteo di Carnevale di Scampia e “Soccàvola, Santa irriverente” dal Carnevale Sociale di Soccavo, mentre alle 21 suoneranno Capone & BungtBangt che suoneranno i loro strumenti realizzati con materiali riciclati, mentre alle 23:00 ci sarà la Thruco Festa, un DJ set a cura del Thru Collected – una delle realtà più interessanti provenienti da Napoli – che chiuderanno la manifestazione con un dj set tra musica elettronica e sperimentazione sonora.