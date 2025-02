Come sarà il nuovo Lungomare di Napoli Est: spiaggia, ristorante e bar, fontane e pista skateboard

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Una nuova spiaggia a Napoli, con fontane con giochi di luci, ristoranti, bar, area sport, parcheggio e pista per skateboard. Il Lungomare di San Giovanni a Teduccio è pronto a rinascere con un grande progetto di riqualificazione che riguarderà l’ex depuratore. Sarà abbattuto il muro che blocca la vista del mare dalla strada. Sarà realizzata una nuova scogliera per proteggere dalle mareggiate. Ecco la Terrazza a mare Napoli Lungo Est. Il tutto da completare entro il 2027.

Un progetto del Comune di Napoli da 3,4 milioni, già finanziati, che rientra in un progetto più ampio da 12 milioni. Il piano per rifare il waterfront della zona orientale della città è, infatti, molto più ambizioso e prevede anche altri due progetti di riqualificazione che riguarderanno l’ex Corradini e la nascita del nuovo porto turistico di Vigliena.

La delibera di giunta comunale, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e proposta dall’assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, è stata approvata il 23 dicembre scorso e si propone come nuovo passo per rilanciare l’ex zona industriale della città ad est.

L’assessore Cosenza: “Subito i lavori”

Ma quando si potrà vedere realizzata la nuova opera? A dettare i tempi è l’assessore Edoardo Cosenza, che a Fanpage.it spiega:

Prosegue la valorizzazione del litorale di San Giovanni a Teduccio, da area degradata a lungomare balneabile e turistico. Il vecchio depuratore in disuso, con le sue attuali volumetrie, diventa un grande e panoramico centro tematico sull'acqua, con una palazzina dedicata alla divulgazione, dalle bellezze delle nostre aree marine protette alla spiegazione del ciclo integrato delle acque. Sono previste fontane luminose a getto e un'area per lo sport, nonché ristorante, bar ed il primo grande spazio per lo skateboard di Napoli. Una spettacolare terrazza sul mare gratuitamente fruibile da tutti. Un progetto fortemente voluto dal Sindaco Manfredi.

La gara per la realizzazione della nuova scogliera arriverà entro la fine del 2025:

La progettazione è già in corso; in particolare il progetto di fattibilità economica sarà pronto per Aprile e il progetto esecutivo per l'estate. Entro l'inizio dell'estate sarà fruibile il passaggio pedonale fra le aree est e ovest, da Via Boccaperti fino al lungomare di Pietrarsa, da sempre non uniti. Entro l'anno la gara per la realizzazione della scogliera di protezione, già in progettazione, che darà una prima fruibilità alla terrazza.

Fondi FSC per far rinascere Napoli Est

Il progetto di riqualificazione e adeguamento funzionale alle nuove esigenze dell'intero complesso dell'ex depuratore San Giovanni attraverso la riprogettazione dei volumi e degli spazi è stato approvato dalla giunta Manfredi lo scorso dicembre. Il progetto della Terrazza a Mare è previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Vesuvio Pompei-Napoli finanziato con i fondi FSC 2014-2020, siglato con il Comune ad agosto 2022. A dicembre 2021 l’allora ministro per il Sud e la coesione territoriale aveva indetto un tavolo di concertazione con altri ministeri, Regione, Comune e Invitalia.

Come sarà il nuovo waterfront di Napoli Est

L’idea è quella di recuperare il rapporto con il mare, mediante una nuova rete di percorsi costieri e di collegamento del quartiere con la costa. Ci sarà una pista ciclabile tra i nuovi spazi riqualificati di Officine Pietrarsa, l'ex depuratore di San Giovanni a Teduccio, oggi usati in parte da Abc, e quelli ancora da riqualificare dell'ex Corradini e del nuovo Porto Turistico. L’area sarà bonificata e saranno realizzate nuove attrezzature pubbliche. Fondamentale per realizzare la Terrazza a mare sarà la costruzione della scogliera, senza la quale non si potrà abbattere il muro che oggi nega la visione del mare dalla terrazza.

Sarà reso fruibile a nord la strada di collegamento est (da Pietrarsa) verso ovest (via Boccaperti) con percorsi pedonali e ciclabili e pannelli esplicativi della storia del luogo. Gli edifici in corrispondenza del limite ovest saranno destinati ai servizi/accoglienza alle spiagge.

Le vecchie vasche del depuratore saranno trasformate in spazi per lo sport, spazi verdi e di passeggio. In particolare, quattro vasche della chiarificazione, quelle più grandi verso ovest, più lo spazio centrale, ospiteranno una fontana a getti multipli e colorati, visibili anche da lontano.

Gli edifici che non hanno qualità architettoniche e che un tempo erano accessori alla funzione primaria del depuratore, e che, comunque, non posso assolvere a nessuna delle nuove funzioni, saranno demoliti e gli spazi riorganizzati. Lo spazio a sud fronte mare sarà usato per spettacoli sul mare.

L’edificio cubico che ad oggi occupa la posizione sud-ovest potrebbe diventare un cubo vetrato, con funzioni espositive, museali legate al tema dell’acqua.

L’area a nord del lotto rimarrà occupata dall’ABC, riqualificata ed integrata. Mentre gli uffici saranno trasferiti in una palazzina da recuperare e oggi in disuso.

Lo spazio attualmente occupato dalla copertura del cosiddetto “Canale di Levante” verso est, che attualmente rappresenta un ostacolo sia fisico che visivo dalla piazza verso Est e viceversa, sarà riconfigurato come una passeggiata coperta verso il mare. Un sentiero con prato, siepi e piccoli alberi porterà alla spiaggia a mare, alla quale si accederà con un sistema di gradonate.

L’intervento consentirebbe di riunire fisicamente la nuova Piazza a Mare con un’area di accesso carrabile con piccolo parcheggio posto ad Est, con eventuale sottopasso alla ferrovia ed alle piste pedonali e ciclabili verso il quartiere di San Giovanni.