Napoli, l’ex fabbrica Corradini rinascerà: arrivano bar, palestre, piscine e alloggi per studenti Approvato il progetto di fattibilità da 21 milioni. Previsti 3 anni di lavori. Dentro ci saranno parcheggi e palestre. Abbandonata l’idea iniziale di realizzare ristoranti e hotel.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno dei rendering del progetto di riqualificazione dell’ex Corradini

L'ex fabbrica Corradini a Napoli Est, oggi abbandonata al degrado, sarà completamente ristrutturata e diventerà un hub universitario con alloggi per studenti, uffici, teatro, biblioteca, bar, parcheggio al servizio degli studenti e in particolare del complesso di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II di Napoli, ma con servizi come una piscina e la palestra aperti anche al pubblico.

Approvato il progetto di fattibilità da 21 milioni

È quanto prevede il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il primo stralcio del restauro degli edifici di archeologia industriale dell'insediamento ex Corradini, approvato dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi il 22 dicembre scorso con la delibera 547. Lo studio di riqualificazione è stato condotto in collaborazione con il consorzio STRESS S.c.ar.l.

Uno dei rendering del progetto di riqualificazione dell’ex Corradini

Tre anni di lavori

Il progetto, finanziato con 21,5 milioni di euro, riguarda solo una parte di tutto il complesso dell'ex Corradini, appunto il primo stralcio, ma la cui riqualificazione è indipendente dalla realizzazione del secondo stralcio. Una volta finiti i lavori, che dovrebbero durare 3 anni, fino al 2025, la parte restaurata sarà già autonoma e fruibile.

L’ex Corradino oggi abbandonata al degrado

L'idea di base è quella di riqualificare tutto l'ex insediamento industriale che si trova sulla fascia costiera di San Giovanni a Teduccio sul litorale di Vigliena, creando un collegamento con il vicino polo universitario della Federico II, dove si trova anche l'Academy di Apple.

Nascerà un nuovo hub universitario

Abbandonata, invece, l'idea iniziale di realizzare ristoranti e un hotel. Nell'aggiornamento del progetto, infatti, si è deciso di puntare sulle residenze per gli studenti, visto che a Napoli mancano foresterie e studentati. L'ipotesi è che poi le residenze universitarie siano affidate all'ADISURC, l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania. La spesa dell’intervento di recupero del primo stralcio funzionale della ex Corradini è finanziata con euro 20.000.000 con il “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città” e con euro 1.484.494,34 con il “Protocollo di intesa per il Piano Innovativo in ambito urbano”.