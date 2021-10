Come recuperare la tessera elettorale per votare alle elezioni comunali a Napoli Tutte le istruzioni per ottenere la propria tessera elettorale, oppure un duplicato di questo documento fondamentale per poter accedere ai seggi e far valere il proprio diritto al voto alle Elezioni Amministrative di Napoli in programma nei giorni 3 e 4 ottobre 2021.

A cura di Redazione Napoli

La tessera elettorale è la scheda, rilasciata dal Comune di residenza, che va esibita al seggio insieme ad un valido documento di riconoscimento. Serve a due cose: anzitutto a confermare l'iscrizione nelle liste elettorali di quel Comune, poi ad attestare in quale sezione l'elettore sia chiamato a scegliere i propri rappresentanti.

Trattandosi di un foglietto usato una volta ogni tot anni, capita che sia perso o peggio ancora buttato. Può altresì accadere di non averlo proprio mai ricevuto. Vediamo cosa si deve fare per ottenere la tessera o un duplicato e poter andare a votare il prossimo sindaco di Napoli.

Gli elettori di Napoli a cui non sia stata consegnata la tessera elettorale, o che abbiano bisogno del rilascio di un suo duplicato (a causa di deterioramento, esaurimento degli spazi, smarrimento o furto) potranno rivolgersi agli uffici delle Municipalità cittadine e al Servizio Servizi Demografici e Statistici – ufficio elettorale sito in II Traversa via Dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio, 3° piano.

Orari di apertura degli sportelli:

sabato 2 ottobre 2021, dalle ore 9 alle ore 18

domenica 3 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 23

lunedì 4 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 15

Sportelli per Municipalità

Municipalità 1 Via Santa Caterina a Chiaia n. 76

Municipalità 2 Piazza Dante n. 93

Municipalità 3 Via Lieti a Capodimonte, 97 (giorni: 27 e 29 settembre e dal 1° al 4 ottobre 2021) Via SS. Giovanni e Paolo n. 125 (giorni: 28 e 30 settembre e dal 1° al 4 ottobre 2021)



Municipalità 4 Via Gianturco n. 99 – Via dei Tribunali n. 227

Municipalità 5 via G. Gigante n. 242 – Via R. Morghen n. 84

Municipalità 6 Via Atripaldi n. 64 – Piazza M. De Iorio

Municipalità 7 Piazzetta del Casale nn. 6/7

Municipalità 8 Largo della Cittadinanza Attiva n. 15 (giorni: dal 27 settembre al 4 ottobre 2021) Corso Chiaiano n. 50 (giorni: dal 1° al 4 ottobre 2021)



Municipalità 9 Piazza Giovanni XXIII n. 2 – Via Parroco Simeoli n. 6

Municipalità 10 Via Acate n. 65 – Via Cariteo n. 51

In caso di smarrimento o furto, il duplicato potrà essere richiesto previa presentazione di denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva dello smarrimento.

Gli elettori iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani residenti all'estero) residenti all’estero, che rientrino in Italia per votare e gli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini comunitari, non in possesso della tessera elettorale, potranno rivolgersi al Servizio Servizi Demografici e Statistici, Ufficio Elettorale, II Traversa via Dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio, 3° piano.