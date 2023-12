Coltelli a serramanico illegali venduti in un negozio a Napoli: sequestrate 600 armi Il sequestro è stato operato dagli agenti della Polizia Municipale in un negozio gestito da una cittadina cinese nella zona di Poggioreale. La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Centinaia di coltelli a serramanico, estremamente pericolosi se utilizzati impropriamente come arma, venduti tranquillamente in un negozio nella zona di Poggioreale, periferia di Napoli: i coltelli erano venduti illegalmente, dal momento che l'esercizio commerciale non aveva nessuna autorizzazione per metterli in commercio. La scoperta è stata effettuata dagli agenti del reparto Tutale Ambientale-Investigativa Centrale della Polizia Municipale di Napoli, che hanno sequestrato ben 600 coltelli in un negozio gestito da una cittadina cinese.

Le armi – tutti coltelli a serramanico – presentavano lame taglienti e punte acuminate, erano di varie fogge e dimensioni, tutte caratteristiche non riconducibili a un utilizzo domestico. La merce, come detto, è stata posta sotto sequestro, mentre la titolare del negozio è stata deferita all'Autorità Giudiziaria competente, che procederà con le azioni legali del caso.

Inoltre, gli agenti della Polizia Municipale hanno operato controlli anche per verificare il rispetto del Codice della Strada, in particolare a Pianura e Soccavo, quartieri della periferia occidentale di Napoli. Durante le operazioni, gli agenti hanno elevato 20 verbali per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo.