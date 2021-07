Colpo grosso in banca a Salerno: ladri dalle fogne, svuotano il caveau e rubano 140mila euro. Tutto senza armi Il colpo è stato messo a segno ai danni della Banca Campania Centro di Salerno: i malviventi hanno scavato un tunnel nelle fogne e sono sbucati direttamente nel caveau dell’istituto di credito, portando via circa 140mila euro. Il furto è stato scoperto questa mattina dalle guardie giurate della banca.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Inside man, Ocean 13 per restare in patria, Colpo gobbo a Milano: rapina in banca da film quella andata in scena a Salerno ai danni della Banca Campania Centro. I malviventi si sono infatti introdotti nell'istituto di credito grazie a un tunnel scavato nel sistema fognario e sono sbucati direttamente nel caveau della banca: ammonta circa a 140mila euro il bottino portato via dai ladri,.

Il furto è stato scoperto questa mattina, dalle guardie giurate in servizio presso l'istituto di credito, che sono tornate al lavoro dopo il weekend di pausa: sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato, quelli della Scientifica e i vigili del fuoco, che hanno ispezionato il tunnel scavato dai malviventi per introdursi nella banca. Dunque non sono state usate armi per il "colpo gobbo".

I poliziotti hanno effettuato i rilievi del caso e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza: secondo gli inquirenti, infatti, il colpo è stato organizzato nei minimi dettagli e ha richiesto numerosi sopralluoghi sul posto, ragion per cui qualcuno dei malviventi potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere della banca.

Leggi anche Bimbo si amputa un dito con la sedia sdraio: tragedia in spiaggia a Palinuro

Il furto alla Banca Campania Centro ricorda molto quello messo a segno ai danni delle Poste Centrali di Salerno nel lontano 2013, quando malviventi riuscirono a portare via 100mila euro. In quella occasione, i ladri praticarono un buco sul lungomare Trieste, al centro della città campana e, utilizzando anche in quel caso il sistema fognario, si introdussero all'interno dell'ufficio postale di corso Garibaldi, mettendo a segno il colpo. La rapina venne messa a segno nel cuore della notte e fu scoperta all'apertura delle Poste, il mattino seguente.