Colpito da un palo di legno mentre guida il trattore: morto un uomo nel Nolano La tragedia a Carbonara di Nola, nella provincia di Napoli: la vittima è un uomo di 75 anni, purtroppo deceduto sul colpo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella serata di ieri, 14 febbraio, a Carbonara di Nola, nella provincia di Napoli: un uomo di 75 anni del posto è deceduto in seguito a uno sfortunato incidente. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo si trovava a bordo del suo trattore e stava eseguendo alcuni lavori nel fondo agricolo di sua proprietà, in via Sansonetto, quando, per cause ancora in corso di accertamento, un grosso palo di legno si è abbattuto su di lui e lo ha centrato in pieno, non lasciandogli scampo: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 75enne non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Carbonara di Nola, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto: stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accidentalmente tranciato il palo di legno con il trattore, causandone la caduta. Constatato lo spiacevole incidente, le autorità hanno restituito la salma alla famiglia, che potrà ora procedere con i funerali.

Incidente sul lavoro nel Sannio, morto operaio di 43 anni

Nella stessa giornata di ieri, purtroppo, un operaio è deceduto in seguito a un incidente sul lavoro: la tragedia a Puglianello, nella provincia di Benevento. La vittima è un uomo di 43 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano: dipendente di una ditta di trasporti, l'uomo si trovava nel piazzale dell'azienda quando si è verificato l'incidente. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate; ancora da chiarire la precisa dinamica dell'incidente.