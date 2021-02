Un uomo di 36 anni originario di Sanza, nel Salernitano, è ricoverato al Policlinico Federico II di Napoli in gravi condizioni dopo essere stato colpito al volto da una mucca: l'uomo ha riportato gravissime ferite alla mascella, ad uno zigomo ed un occhio, ed è stato portato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria del Nuovo Policlinico della Federico II di Napoli, dove verrà sottoposto a diverse operazioni.

La vicenda è accaduta a Sanza: l'uomo, un allevatore di 36 anni, è stato improvvisamente colpito al volto dal calcio di una mucca, mentre si trovava all'interno della stalla aziendale. Un colpo violentissimo in pieno volto, che spesso gli animali come mucche, ma anche cavalli ed asini, sono soliti sferrare improvvisamente e con estrema forza soprattutto in situazioni in cui avvertono pericolo. Fatto sta che il colpo è stato violentissimo, e lo ha centrato in pieno volto. Soccorso inizialmente dai colleghi, è stato portato prima all'ospedale Luigi Corta di Polla, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi ed hanno costretto il personale medico sanitario a disporne subito il trasferimento a Napoli, presso il Nuovo Policlinico dove è stato portato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale: ha riportato gravissime ferite alla mascella, ad uno zigomo e ad un occhio. Una vicenda purtroppo non insolita: qualche mese fa era capitato ad una allevatrice di Roccadaspide essere colpita, in quel caso da una testata, da una mucca che stava mungendo. Alla donna andò bene: se la cavò con una frattura alle costole e un trauma a una spalla.