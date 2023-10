Colpito al petto da proiettile, ragazzo di 20 anni ricoverato a Villa Betania Il ragazzo ferito accompagnato dai parenti al Pronto Soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Colpito al torace da un proiettile, un ragazzo di 20anni è stato ricoverato alla Clinica Villa Betania questa sera, dopo essere rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco. Il proiettile sarebbe entrato e uscito, secondo le prime informazioni. Il giovane, quindi, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Giovanni a Teduccio, che stanno indagando sulla vicenda. Il giovane ferito non sarebbe napoletano. Sarebbe stato accompagnato dai parenti al Pronto Soccorso.