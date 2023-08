Colpita con un pugno da uno sconosciuto in cortile, donna cade sul pentolone di acqua bollente: è grave La violenza si è consumata a Sant’Angelo di Alife, nella provincia di Caserta: l’aggressore, che si è intrufolato in casa della donna e l’ha colpita, è stato denunciato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto a Sant'Angelo di Alife, piccola cittadina della provincia di Caserta, dove una donna anziana di 77 anni è stata colpita con un pugno al volto da uno sconosciuto, che si è introdotto furtivamente in casa sua, nel cortile, sorprendendola alle spalle. L'episodio risale alla mattinata di ieri, giovedì 24 agosto: l'aggressore si è improvvisamente introdotto nel cortile della 77enne, che stava preparando le conserve di pomodori, e l'ha colpita con un pugno al volto; per il colpo, la donna è caduta sul pentolone di acqua bollente dove stavano cuocendo le conserve.

La 73enne è stata trasportata in ospedale per le ustioni

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare molto per prestare i soccorsi necessari alla 73enne: l'anziana è stata per questo trasportata all'ospedale di Piedimonte Matese, dove i medici hanno riscontrato una ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare sinistra e ustioni di primo grado su numerose parti del corpo.

L'aggressore è stato denunciato

Immediato anche l'intervento dei carabinieri della stazione di Alife, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile dell'aggressione, che è stato individuato poco dopo: si tratta di un 44enne del posto, che è stato condotto in caserma e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di lesioni aggravate.