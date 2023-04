Colpi di pistola nella zona della piazza di spaccio a Pianura: indagano i carabinieri Diversi colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi contro una palazzina nella zona di via Domenico Padula: indagini in corso da parte dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 aprile, a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella zona di via Domenico Padula. Per la precisione, i colpi di pistola sono stati esplosi in una traversa, nelle adiacenze di un autolavaggio. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: verosimilmente, alcune persone a bordo di uno scooter sono arrivate sul posto e hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco, indirizzati contro una palazzina alla fine della traversa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagnoli e quelli del Reggimento Campania, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. I militari dell'Arma sono anche al lavoro per identificare le persone che vivono nella palazzina verso la quale sono stati esplosi i colpi di pistola.

In quella nella stessa zona diversi interventi dei carabinieri, conclusisi anche con arresti, hanno accertato la presenza di una piazza di spaccio riconducibile al gruppo Carillo-Perfetto, in contrasto coi Calone-Marisicano-Esposito. Nel dicembre 2020 i carabinieri avevano accertato che una delle abitazioni era stata trasformata in piazza di spaccio e nel maggio del 2009, in un analogo servizio antidroga, erano finite in manette 8 persone, sorprese a spacciare droga in una villetta a schiera protetta da inferriate e sistemi di videosorveglianza. Anche nel 2021, sempre in via Domenico Padula, le forze dell'ordine hanno sequestrato ingenti quantitativi di droga.