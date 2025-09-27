Coinvolto in un incidente stradale non si ferma a soccorrere una ferita. Scappa, si schianta di nuovo e si rimette in strada

foto di archivio

Fuga dall'incidente e dai carabinieri ma soprattutto da una donna, ferita nello scontro stradale in cui era egli stesso coinvolto. Per questi motivi un uomo di 40 anni di Monte di Procida, comune dell'area Flegrea, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Questi i fatti: i carabinieri della stazione flegrea erano impegnati in un posto di controllo lungo via Panoramica quando due auto si sono scontrate. Una delle vetture, lanciata ad alta velocità, non si è fermata a prestare aiuto alla donna che era a bordo dell’altro mezzo e ha proseguito la corsa.

È scattato l’inseguimento: nonostante i ripetuti segnali di alt, l’uomo ha continuato a fuggire a forte velocità. Dopo aver imboccato una traversa ha perso il controllo, finendo contro una ringhiera e sul marciapiede pedonale, ma ha ripreso la corsa. La fuga si è conclusa dopo circa 500 metri, con l’auto danneggiata e una ruota forata. Bloccato dai militari, l'uomo ha perfino tentato di scappare a piedi, ma è stato subito fermato e arrestato. Ora è in attesa di giudizio.