Cocaina nello spillatore della birra, le cialde di caffè per nascondere l'odore della droga. Arrestato 57enne L'uomo, già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri nel corso di una perquisizione nella sua abitazione a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.

A cura di Valerio Papadia

Nascondeva cocaina in casa, nonostante fosse già sottoposto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti: un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri in seguito a una perquisizione nella sua abitazione a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta. I militari dell'Arma della Sezione Operativa della locale compagnia, nella giornata di ieri, martedì 27 maggio, hanno sottoposto a perquisizione l'abitazione del 57enne, che come detto era già ristretto agli arresti domiciliari: i carabinieri, nel corso delle operazioni, hanno rinvenuto 38 grammi di cocaina, nascosti all'interno di uno spillatore per birra posizionato sul terrazzo della casa. Al fine di evitare un eventuale controllo delle unità cinofile, il 57enne aveva lasciato delle cialde di caffè aperte all'interno dello spillatore per nascondere l'odore della droga.

In camera da letto, inoltre, all'interno di una cassaforte, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 6.900 euro, mentre nel borsello del 57enne sono stati rinvenuti ulteriori 400 euro. Pertanto, al termine delle operazioni, il 57enne è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.