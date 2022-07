Cocaina nella busta di caffè per ingannare i cani antidroga, coppia arrestata a Ischia Due giovani napoletani sono stati arrestati nel porto di Ischia: avevano nascosto 46 grammi di cocaina in una busta di caffè.

A cura di Nico Falco

Avevano messo gli involucri con gli stupefacenti in una busta piena di caffè, convinti che l'odore avrebbe ingannato l'olfatto dei cani. A tradirli, però, è stato il loro comportamento: hanno cercato di salire subito su un autobus per evitare il controllo. In manette due giovani napoletani, entrambi con precedenti di polizia, bloccati poco dopo l'arrivo nel porto di Ischia con poco meno di 50 grammi di cocaina; dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, Giuseppe Iodice e Rosanna Liparoti, rispettivamente 21 e 27 anni, sono sbarcati ieri sera sull'isola del Golfo di Napoli, avevano preso in affitto un'abitazione nella zona di Forio. Ad attendere la nave c'erano gli agenti del commissariato di Ischia della Polizia di Stato, impegnati nei controlli di routine a residenti e turisti, intensificati come sempre nel periodo estivo. Alla vista dei poliziotti i due si sono allontananti e si sono diretti velocemente verso lo stazionamento dell'autobus. Sono stati seguiti, fermati prima che il mezzo partisse e invitati a scendere.

In un estremo tentativo di farla franca, i due hanno lasciato a bordo dell'autobus una busta, ma anche questo movimento è stato notato; il sacchetto è stato recuperato e, dopo aver constatato che emanava un forte odore di caffè, i poliziotti ne hanno controllato il contenuto: immersi nel macinato fresco c'erano 103 involucri contenenti complessivamente 46 grammi di cocaina. Con tutta probabilità i due stavano portando la droga ad Ischia per spacciarla direttamente o per consegnarla a qualche pusher del posto. Per i ragazzi è scattato l'arresto.