Clonata la pagina della Fondazione Banco Napoli: “Messaggi di investimenti truffa, sono hacker”

Clonata la pagina Facebook della Fondazione Banco di Napoli. Inviati messaggi di investimenti agli utenti. A lanciare l'allarme sulla nuova truffa informatica è la stessa Fondazione: "Attenzione! – scrive – È stata creata una pagina hacker della Fondazione e stanno chiedendo l’amicizia ai nostri follower inviando messaggi di investimenti. Non accettate l’amicizia e non cliccate sui link che vi inviano, sono hacker".

Cosa fa la Fondazione Banco di Napoli

La Fondazione Banco di Napoli è un ente no profit, privato e autonomo, erede spirituale dell'antico Banco di Napoli, con il quale non ha più rapporti da decenni. Il Banco di Napoli era uno degli istituti finanziari più grande del Mezzogiorno. A Napoli era molto presente, con sportelli e filiali capillari in tutti i quartieri. Nel 2006, fu acquisito da Banca Intesa Sanpaolo. La Fondazione, invece, ha continuato il suo percorso in autonomia, conservando solo il nome. Oggi, è presieduta dal docente universitario e amministrativista Orazio Abbamonte.

La sede è a Palazzo Ricca, splendido edificio Cinquecentesco, in via dei Tribunali, nel cuore dei Decumani, al centro storico di Napoli. Un tempo l'edificio ospitava il Banco dei Poveri. Oggi, invece, all'interno si trova l’Archivio Storico del Banco di Napoli, il più grande al mondo di questo tipo, di proprietà della Fondazione, che contiene preziosissimi manoscritti medievali e altri tesori. Ereditato insieme alla biblioteca e all’emeroteca. La mission della Fondazione ha finalità sociale e promuove lo sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali italiane. Non certamente quella di dare consigli o suggerimenti di investimenti finanziari, cosa che evidentemente gli hacker ignoravano.