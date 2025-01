video suggerito

Clonano un e-commerce di autoricambi e in 3 giorni truffano 20 persone per 30mila euro Tre uomini sono stati denunciati nel Casertano dai carabinieri: avrebbero truffato 20 persone con un sito Internet copiato da uno store online specializzato.

A cura di Nico Falco

Stesso nome, stessa grafica, indirizzo simile quanto basta per trarre in inganno i potenziali clienti: il sito web realizzato da un terzetto di truffatori era, a prima vista, praticamente identico ad un portale già esistente e ben noto, specializzato nella vendita di parti di autovetture e pezzi di ricambio. Obiettivo facile da indovinare: accalappiare gli utenti, incassare e poi sparire nel nulla, senza, ovviamente, spedire niente. E il sistema aveva funzionato bene: in tre giorni avevano incassato ben 30mila euro, a discapito di 20 malcapitati.

Stratagemma ricostruito dai carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni (Caserta), che hanno individuato i tre presunti truffatori: si tratta un 59enne e un 33enne, entrambi di Maddaloni, e di un 33enne della provincia di Napoli, che sono stati denunciati in stato di libertà per truffa in concorso. Le indagini sono state condotte dai militari anche tramite accertamenti urgenti sui luoghi, riconoscimenti fotografici, visione dei sistemi di videosorveglianza di vari uffici postali del territorio e l'esecuzione di perquisizioni mirate.

Ai carabinieri le vittime avevano raccontato tutte la stessa storia: avevano acquistato su un sito Internet ben noto, non c'era nulla che potesse far pensare che in realtà fosse soltanto una copia. La truffa era durata appena tre giorni, tra il 2 e il 4 dicembre 2024. Una manciata di ore, che però erano state sufficienti a portare nelle tasche degli organizzatori un bottino di tutto rispetto, finito su carte prepagate che erano nelle disponibilità del terzetto e che sono state rinvenute nel corso delle perquisizioni presso i domicili dei tre indagati; i soldi, naturalmente, venivano prelevati di volta in volta presso i vari uffici postali.