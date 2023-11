Clochard costruisce una baracca tra gli scogli di Mergellina a Napoli Una baracca abusiva costruita tra gli scogli del Lungomare di Mergellina: la denuncia di Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La baracca di un clochard costruita con mezzi di fortuna tra gli scogli del Lungomare di Napoli: le immagini, pubblicate da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, sono diventate subito virali. A rischio, infatti, è in primis la stessa incolumità del clochard: la baracca si trova sotto il livello stradale, molto vicino a quello del mare diviso proprio dagli scogli. Ne consegue che, in caso di forte vento o mare agitato, rischierebbe di essere travolto dalle onde e portato alla deriva, mentre la sua stessa baracca non avrebbe speranze di reggere l'urto.

Borrelli ha richiesto, assieme ai consiglieri di municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, entrambi di Europa Verde ed afferenti alla Municipalità I di Napoli (che racchiude Chiaia, Posillipo e San Ferdinando), la rimozione della baracca, anche per evitare "atti teppistici e lanci di bottiglie di cui potrebbe essere vittima il senza fissa dimora". Nelle prossime ore potrebbe già avvenire l'intervento delle forze dell'ordine nella zona del Lungomare per procedere allo sgombero della baracca ed al ripristino dei luoghi. Non è la prima volta che il Lungomare di Napoli finisce per diventare una "sede abusiva": per lo più, soprattutto nella zona tra gli scogli e il manto stradale rialzato, vengono gettati spesso rifiuti di ogni tipo nel fossato, che spesso restano per lungo tempo prima della rimozione e rischiando anche di essere portati alla deriva dal mare stesso, con tutti i danni per l'ambiente, l'ecosistema e l'immagine stessa di Napoli in uno dei luoghi più frequentati dai turisti.