Lo Scoglio di Rovigliano, isola privata nel Golfo di Napoli con una fortezza del Cinquecento, è in vendita

L’annuncio è su Immobiliare.it con prezzo su richiesta: sull’isola, citata già da Plinio il Vecchio, ci sono anche resti romani e un monastero medievale.

Lo Scoglio di Rovigliano

Nel cuore del Golfo di Napoli, a soli cinquecento metri dalla costa di Torre Annunziata, emerge dallo specchio d'acqua uno dei patrimoni immobiliari più singolari d'Italia: lo Scoglio di Rovigliano, isola privata di circa 5.800 metri quadrati, è ufficialmente in vendita tramite l'agenzia Engel & Völkers Sorrento.

L'annuncio è pubblicato su Immobiliare.it e chiaramente ci ha messo poco a farsi notare, trattandosi della messa sul mercato di un frammento di storia millenaria, un luogo celebrato già da Plinio il Vecchio con il nome di Petra Herculis e stratificato nel corso dei secoli da civiltà e architetture sovrapposte: dalle fondamenta romane in opus reticulatum di un antico tempio, ai resti di un monastero benedettino medievale, fino all'imponente fortezza vicereale del 1564, costruita in blocchi di calcare.

Proprio la fortezza costituisce il cuore edilizio della proprietà: circa 300 metri quadrati di spazi coperti, con torri quadrangolari, garitte di avvistamento, cisterne sotterranee e una scalinata in pietra di piperno che conduce alle terrazze superiori. Da lassù la vista abbraccia il profilo del Vesuvio, la Penisola Sorrentina e l'isola di Capri. L'isola è ovviamente tutelata per il suo valore storico e paesaggistico, e qualsiasi intervento di restauro dovrà essere concordato con le autorità competenti. Il nuovo proprietario – che l'annuncio descrive esplicitamente come un »investitore capace di tradurre l'eredità monumentale in un punto di riferimento globale» – potrà scegliere tra la destinazione a residenza privata di rappresentanza o a struttura ricettiva d'élite.

Riservatezza garantita: l'isola è circondata da scogli minori che la isolano naturalmente, rendendo pressoché invisibile la vita che vi si svolge dall'esterno. Un dettaglio che la dice lunga sul target di acquirenti a cui è rivolta l'offerta: non acquirenti locali, ma collezionisti di asset immobiliari irripetibili, italiani e stranieri, abituati a trattare cifre a molti zeri in silenzio, come suggerisce, appunto, il prezzo disponibile solo su richiesta.